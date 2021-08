Alargado o aviso laranja de tempo quente na Madeira

A previsível persistência de valores muito elevados da temperatura máxima na Região levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA a actualizar o aviso laranja de tempo quente para a Madeira e Porto Santo, ontem emitido, prolongando-o até a madrugada de terça-feira, dia 17.

O aviso para situação meteorológica de risco moderado a elevado (aviso laranja) é agora válida por 44 horas, entre as 09:00 de amanhã, dia 15, e as 05:00 do dia 17, terça-feira.

Até a manhã deste domingo, mantém-se em vigor o aviso amarelo, válido desde o meio-dia de ontem.