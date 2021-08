Vacinação para jovens entre os 12 e 17 anos com novo open day a 6 de Agosto

Depois do bom feedback motivado pelo primeiro open day à vacinação contra a COVID-19 dos jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil (SRS) promove esta semana não um, mas dois novos dias abertos para esta faixa etária no Centro de Vacinação do Funchal: amanhã e sexta-feira (dia 6 de Agosto).

Tal como aconteceu no passado sábado, não é necessário realizar marcação prévia. Basta se dirigirem ao local, entre as 9 e as 18 horas. A vacina administrada será a da BioNTech/Pfizer.

Para além dos dois open days desta semana dedicados à vacinação dos jovens no Centro de Vacinação do Funchal (Madeira Tecnopolo), a vacinação da faixa etária entre os 12 e os 17 anos será também disponibilizada nos Centros de Vacinação dos restantes concelhos. Para isso basta comparecer nos dias referentes a vacinação, esclarece a SRS, acrescentado que já está a ser desencadeado o agendamento em alguns centros de vacinação.

Para mais informações, os interessados deverão contactar a linha da vacinação (800 210 263) ou o Centro de Saúde da sua área de residência.