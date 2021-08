150 jovens vacinados na primeira hora do 'open day' de hoje

Mais de 150 jovens já foram vacinados na primeira hora deste terceiro 'open day' dedicado ao grupo etário dos 12 aos 17 anos.

Ana Gouveia, enfermeira responsável pelos centros de vacinação contra a covid-19 da Madeira, referiu ao DIÁRIO que à semelhança dos outros dias, viram-se forçados a iniciar o processo de vacinação antes das 9 horas, tal era a afluência neste início de sexta-feira.

Além dos mais de 150 jovens, já foram também vacinados cerca de 50 adultos, pessoas que apesar de não terem marcação compareceram hoje no Madeira Tecnopolo para serem imunizados.

Nestes casos, embora os serviços procurem sempre dar resposta a todas as situações, Ana Gouveia pede às pessoas para evitarem fazê-lo, já que tal pode gerar alguns constrangimentos e uma espera superior ao desejado. A responsável reconhece que hoje a prioridade são os jovens.

Deixa também um alerta para que os jovens não procurem o centro apenas no horário de almoço ou ao final do dia, momentos em que costuma haver uma maior afluência. Lembra que o centro está a funcionar entre as 9 e as 18 horas, pelo que pede às pessoas que venham ao longo do dia, não esperem para essas horas, pois tal pode implicar maior tempo de espera.

Para já o processo decorre sem qualquer constrangimento. A afluência é boa e constante e as salas estão bem compostas.

Face à procura de alguns adultos, Ana Gouveia viu-se forçada a abrir dois postos de vacinação da Janssen no início da manhã, algo que não estava previsto.

Para domingo está já agendado um 'open day' com esta vacina.