Elevado a laranja aviso de tempo quente na Madeira e Porto Santo

Na sequência do domingo escaldante que já se previa também na Região, com temperaturas do ar máximas a poderem ultrapassar os 30 graus centígrados, o IPMA elevou a laranja o aviso de tempo quente para a Madeira e Porto Santo, a vigorar entre as 09:00 de domingo e as 18:00 de segunda-feira. Antes, e já em vigor, mantém-se o aviso amarelo válido desde o meio-dia desta sexta-feira.

Esta tarde (até às 19 horas) algumas localidades na ilha da Madeira, sobretudo na costa Norte – São Vicente (26,0 ºC), Ponta de São Jorge (25,5 ºC), Porto Moniz (25,4 ºC) - mas também a Sul – Ponta do Sol/Lugar de Baixo (27,2 ºC) e Ponta do Pargo (27,0 ºC) – atingiram valores extremos da temperatura do ar condizentes com o padrão de aviso meteorológico para os respectivos sectores.