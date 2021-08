Temperatura vai ultrapassar os 30 ºC ‘do mar à serra’

A última actualização do IPMA quanto aos valores extremos das temperaturas do ar previstos para os próximos dias, prevê temperaturas máximas acima dos 30 graus centígrados (ºC) no Funchal e nas regiões montanhosas, entre domingo e terça-feira. As máximas mais altas (32 ºC) são agora apontadas para o Funchal (dia 15) e nos pontos mais altos (cota dos 1.500 metros de altitude), nomeadamente na Bica da Cana (dias 16 e 17). Temperatura do ar que deve também atingir aos 30 ºC no Areeiro e em Câmara de Lobos.

Até terça-feira as temperaturas máximas nas localidades ‘menos quentes’ da Madeira deverão atingir os 26 ºC, como é o caso do Santo da Serra.

Em Porto Santo a máxima prevista é de 27 ºC.