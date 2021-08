IPMA coloca já em vigor aviso laranja para as regiões montanhosas da Madeira

O IPMA acaba de antecipar e colocar já em vigor o aviso laranja de tempo quente para as regiões montanhosas da Madeira.

Inicialmente previsto ser válido só a partir da manhã deste domingo, o aumento muito significativo da temperatura do ar registado já hoje, levou o IPMA a elevar já hoje de amarelo para laranja o aviso meteorológico prevendo a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, que até ao final da manhã atingiu o valor extremo de 29.0 ºC no Pico do Areeiro.