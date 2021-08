Pico Alto registou 23.0 ºC durante a madrugada

São já os efeitos do tempo quente anunciado também para as regiões montanhosas da ilha da Madeira. A estação meteorológica no Pico Alto (1.118 metros de altitude) registou esta madrugada 23.0 ºC (04:00) e a meio desta manhã (10:00), marcava já 26.4 ºC (valor condizente com o aviso amarelo), a temperatura mais alta de toda a rede do IPMA na Região.

À mesma hora as duas estações do Areeiro registavam também temperaturas já significativas: 24.9 ºC, no Chão do Areeiro; 24.5 ºC no Pico do Areeiro.