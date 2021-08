Boa adesão ao Open Day no Porto Santo

O Open Day de vacinação contra a covid-19 no Porto Santo, que se iniciou hoje e finaliza amanhã, está a decorrer com bons níveis de adesão.

Até às 16h30 de hoje, tinham sido administradas 335 vacinas, das quais 60 da Janssen, 220 da Pfizer e 55 da Astrazeneca.

Falando ao DIÁRIO, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, faz um balanço positivo a este primeiro dia de vacinação. “A afluência tem sido muito positiva, não só dos jovens, mas também daqueles que ainda precisavam de levar a segunda dose”, referiu.

Pedro Ramos equaciona a possibilidade de repetir a iniciativa, uma vez que "queremos atingir aquela meta de 85 a 90% da população totalmente vacinada”. E complementa: “Temos vacinas e queremos que as pessoas tenham a disponibilidade para poderem aparecer nos vários locais de centros de vacinação, no Funchal e no Porto Santo, para que se possa concluir esta fase de luta contra a pandemia e verificarmos qual o ponto de situação depois de estarmos todos vacinados”.

Só depois desta fase estar concluída, é que se verá os próximos passos. “Alguns países já estão a fazer a terceira dose para as populações mais vulneráveis e mais idosas, nós estamos igualmente a seguir atentamente este escalão etário e, naturalmente, se tivermos de tomar essa decisão, vamos tomá-la", acrescentou o governante, sublinhando que a Região é autónoma "na condução da pandemia" e todas as decisões são tomadas "de acordo com o conhecimento cientifico que nós temos e também em sintonia com o presidente do Governo Regional”.

O primeiro dia do Open Day vai terminar hoje às 19 horas. Amanhã inicia-se às 9 horas e terminará às 16, no Centro de Cultura e de Congressos do Porto Santo.