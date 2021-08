‘Funchal Sempre à Frente’ quer dinamizar projecto intergeracional

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’, liderada por Pedro Calado, defende uma cidadania activa, de inclusão e de ocupação de tempos livres, fomentando o intercâmbio intergeracional.

Pedro Calado e Cristina Pedra, candidatos à Câmara Municipal do Funchal, promoveram, na Casa do Povo do Monte, uma actividade lúdica que permitiu aos utentes desenvolver competências na área das artes decorativas. A iniciativa contou com a presença de Idalina Silva, a actual presidente e novamente candidata à Junta de Freguesia do Monte.

Cristina Pedra, porta-voz, refere que a coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ preocupa-se com o ser humano, sublinhando que a realização deste tipo de iniciativas permite não só consciencializar para a importância do envelhecimento activo, mas também permitir a criação de novas oportunidades de negócio para os desempregados.

“Os participantes aprenderam uma técnica de artes decorativas, uma actividade de aprendizagem muito simples e indicada para juntar várias gerações, os netos, as mães, os avós, e criar aqui, um espaço de família, de amizade de convívio”, referiu Cristina Pedra.

A candidata considera que estas acções podem também constituir uma mais valia em termos de negócio para os desempregados, criando as suas próprias actividades e integrarem um circuito de comércio, nomeadamente em algumas feiras que existem e ter algum rendimento adicional. Cristina Pedra realça que o objectivo da candidatura, encabeçada por Pedro Calado, é de facto promover uma cidadania activa, através da partilha de conhecimentos e troca de saberes, promovendo dessa forma o convívio entre os mais novos e os mais velhos.