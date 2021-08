Ex-dirigente do Marítimo fica em liberdade

O antigo coordenador de futebol feminino do Marítimo, que foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de um crime de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente, de quem foram vítimas várias crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, saiu em liberdade.

O ex-dirigente não chegou a ser presente ao juíz de instrução criminal, tendo esta decisão partido do Ministério Público.

Tal como já foi noticiado, o homem, de 51 anos, foi coordenador do futebol feminino do Marítimo há duas épocas, tendo-se demitido depois disso.

Pela coordenação geral do clube foi mudada toda a liderança do futebol feminino, ficando as investigações a cargo das entidades competentes.