Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática de um crime de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente, de quem foram vítimas várias crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.

Segundo uma nota da PJ, os abusos terão ocorrido ao longo de pelo menos dois anos, tendo o presumível autor de uma relação de confiança e proximidade, no âmbito da prática desportiva.

As diligências de investigação desenvolvidas conduziram à emissão de mandado de detenção pela Autoridade Judiciária competente do DIAP do Funchal, o que ocorreu na passada terça-feira.

O detido vai ser presente hoje, às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.