Projecto Capiten pretende dinamizar viagens turísticas às Selvagens

Foi hoje apresentado na ACIF o resultado dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projecto Capiten (Cluster Atlântico para a Inovação Tecnológica e Económica no Sector Náutico), co-financiado pelo programa Interreg Espaço Atlântico

Um dos objectivos do projecto passa por melhor aproveitar o património natural e cultural, ao mesmo tempo que procura desenvolver produtos e serviços que promovam o sector náutico, em particular nas ilhas Selvagens.

Jorge Veiga França, presidente da associação promotora, destacou a importância do projecto para facultar aos associados da ACIF ferramentas que facilitem as disponibilização de produtos neste âmbito.

Para já são quatro os operadores marítimo-turisticos que oferecem viagens às Selvagens.

Já Susana Prada, secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, deu conta de que desde 2017 que as Selvagens têm sido promovidas como produto turístico de nicho, embora ressalve que ainda não foram atingidos os números pretendidos neste âmbito. Na sua opinião, este projecto da ACIF vai ajuda a potenciar o produto 'Selvagens'.

No âmbito do projecto foram desenvolvidas três grandes iniciativas: a elaboração de um panfleto promocional das Ilhas Selvagens, O desenvolvimento de uma aplicação móvel sobre as marinas e a elaboração de um estudo sobre a Cabotagem na Região Autónoma da Madeira.