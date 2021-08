Aviso amarelo para tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso de tempo quente para a Madeira e para o Porto Santo.

O alerta refere-se a persistência de valores elevados da temperatura máxima, e está em vigor a partir desta sexta-feira, 13 de Agosto, até Domingo, 15 de Agosto, para as costas Norte e Sul da Madeira e também para o Porto Santo.

As zonas Montanhosas da madeira também estão sob o mesmo aviso amarelo, entre amanhã e próximo domingo.

O alerta amarelo estende-se ainda ao resto do país, devido ao transporte de uma massa de ar quente e seco oriunda do norte de África. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê uma subida gradual dos valores de temperatura, em especial da máxima, até ao dia 13 de Agosto.

Os valores da temperatura máxima, que têm estado sucessivamente abaixo da média para a época do ano (excepto no Algarve), vão subir para valores acima da média na generalidade do território, no referido período.

Assim, O IPMA prevê valores entre 35 e 40°C no interior Norte e Centro e no Alentejo, até ao dia 16. Contudo, entre os dias 13 e 15, poderão ser atingidos valores superiores a 40°C em algumas localidades destas regiões. A excepção a estes valores será na faixa costeira das regiões Norte e Centro, onde os valores da temperatura máxima não deverão ultrapassar 30°C.

Salienta-se ainda que as noites serão quentes em muitos locais, nomeadamente da região Sul, podendo registar-se temperaturas mínimas da ordem de 25°C no Algarve entre os dias 13 e 15 de Agosto.

Este episódio deverá manter-se até dia 15, sendo que no dia 16 se prevê uma descida gradual dos valores de temperatura, em especial da máxima.

Nesta situação haverá transporte de poeiras do Norte de África, que poderão afetar o Algarve e o Baixo Alentejo nos dias 13 e 14.