Gouveia e Calado vão gastar 110 mil euros cada na campanha

As coligações Confiança e Funchal Sempre à Frente vão gastar, cada uma, o mesmo valor na campanha autárquica. Assim ditam os orçamentos disponibilizados pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

A coligação liderada por Miguel Silva Gouveia e que reúne o PS, BE, PDR, PAN e o MPT a maior fatia do bolo vai para a concepção da campanha, gastos com agências de comunicação e estudos de mercado. Para estes itens são canalizados 30 mil euros. Seguem-se os gastos com estruturas, cartazes e telas (27 mil euros) e com propaganda, comunicação impressa e digital (16.500 euros). Miguel Silva Gouveia cativa 15 mil euros para comícios e espectáculos, 12 mil para brindes e ofertas. Em custos administrativos e operacionais levam 8 mil euros. Na rubrica ‘outras’ estão 1.500 euros.

As receitas da campanha são asseguradas em primeiro lugar pela subvenção estatal, no valor de 90 mil euros. 20 mil têm origem em contribuições de partidos políticos. No orçamento apresentado junto do órgão que funciona junto do Tribunal Constitucional, a ‘Confiança’ não menciona qualquer verba proveniente de angariação de fundos ou donativos.

Calado aposta em brindes e ofertas

Já a coligação Funchal Sempre à Frente contempla a maior parte do orçamento de 110 mil euros a ‘brindes e outras ofertas’. Vão ser canalizados para esta rubrica 30.250 euros. Seguem-se os gastos previstos com estruturas e cartazes (27.500 euros), comícios e espectáculos (16.500 euros), propaganda, comunicação impressa e digital (13.750 euros). Ao contrário de coligação adversária, Pedro Calado investirá apenas 11 mil euros com agências de comunicação, estudos de mercado e concepção da campanha. Custos administrativos e outros retêm 5.500 euros cada.

As receitas da campanha da coligação que junta o PSD e o CDS são provenientes exclusivamente da contribuição de partidos políticos.

CDU lidera ‘pequenos’

Quanto aos restantes partidos que concorrem às eleições de 26 de Setembro no Funchal, a CDU orçamentou 30 mil euros de gastos com a campanha, a Iniciativa Liberal, 9.219 euros, o Chega, 8 mil e o PTP apenas mil euros.