‘Funchal Sempre à Frente’ incentiva diáspora a investir na cidade

A candidatura da coligação ‘Funchal Sempre à Frente', liderada por Pedro Calado, tem estado em contacto com os funchalenses, incluindo emigrantes e luso-descendentes que têm regressado ou que queiram regressar à Madeira, no sentido de os incentivar a investir na cidade do Funchal, sensibilizando-os para os mecanismos de apoio disponíveis a que podem aceder.

“O Funchal é uma cidade segura e queremos potenciar essa segurança, para nós, para os nossos descendentes e para o nosso futuro. Precisamos de pessoas com vontade de investir, de trabalhar, de regressar, de se empenharem num futuro risonho, com dificuldades é certo, mas também com oportunidades”, sublinha Cristina Pedra, candidata a vice-presidente da coligação PSD/CDS e porta-voz.

A candidata entende que com a ‘bazuca’ da União Europeia vão surgir novas oportunidades para investir no Funchal.

Gostaríamos de ter na CMF, e connosco assim será, uma porta aberta para que os funchalenses e os nossos conterrâneos que integram a diáspora e que hoje regressam à região e à cidade do Funchal possam, individualmente, criar oportunidades, constituir o seu posto de trabalho. E existem diversos meios de apoiar esses negócios que se começarão a constituir. Cristina Pedra, candidata a vice-presidente da coligação 'Funchal Sempre à Frente'

“Podem contar com a nossa ajuda. Iremos acompanhar-vos desde o primeiro momento em que cá estão até a montagem dos vossos negócios”, sublinhou Cristina Pedra.

A número dois da lista encabeçada por Pedro Calado garante ainda que a coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ irá auscultar todos os funchalenses que necessitem de apoio, independentemente de serem ou não empresários, para os enquadrar para o melhor aconselhamento de caso concreto.



“Pretendemos ser um parceiro activo dos funchalenses que têm problemas, independentemente de serem ou não empresários”, concluiu a candidata da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’.