Chega pretende dinamizar desporto em Câmara de Lobos

O candidato pelo partido Chega à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Marco Ferro, pretende impulsionar o desporto no concelho.

Marco Ferro defende a criação de infra-estruturas para a prática desportiva que estejam acessíveis às associações desportivas do município e à população em geral de forma a que possam "ocupar o seu tempo com actividades como o futebol e o vólei de praia, squash e o padel que tem vindo a registar um aumento significativo do número de participantes", revela.

Julgamos existir a necessidade de inovar neste sentido com medidas acessíveis para a autarquia e poderíamos começar por reactivar o campo de areia na praia do vigário requalificando-o, mas de forma que o mesmo estivesse disponível para a prática do desporto durante todo o ano. Marco Ferro, candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O partido propõe ainda a criação de outras soluções para a prática destes desportos como a "construção de pequenos complexos desportivos nas várias freguesias do concelho".