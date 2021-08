A candidatura 'Funchal Sempre à Frente' lançou a sua terceira newsletter, que se encontra disponível no site da coligação. Pedro Calado compromete-se a deixar muito em breve as funções de Vice-Presidente do Governo Regional.

“A partir desse momento vou dedicar-me a 200 por cento à cidade do Funchal e ao concelho do Funchal, onde já trabalhei durante oito anos”, assume o líder da Coligação. Pedro Calado acredita que "a população vai entender o nosso projecto e no dia 26 de Setembro sairemos vencedores”.

Na newsletter da candidatura da coligação PSD/CDS, "os cidadãos podem conhecer as propostas apresentadas, assim como ficar a conhecer as últimas atividades desenvolvidas, nomeadamente debates com diversas entidades, de vários sectores de atividade do concelho, e contactos diretos com a população", explica a candidatura.