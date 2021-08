Ronaldo aceita deitar abaixo marquise no seu apartamento em Lisboa

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo comunicou à Câmara Municipal de Lisboa a intenção de remover a estrutura da marquise construída no terraço do seu apartamento no edifício Castilho 203, na capital portuguesa. A notícia foi avançada esta tarde pela TVI, que citou fonte da autarquia lisboeta.

A construção do anexo no novo apartamento do atleta foi denunciada publicamente por José Mateus, por um dos arquitectos do edifício de luxo Castilho 203, que classificou a situação como um “autogolo” que ficará “gravado para sempre” na sua arquitectura e “sob a forma de um profundo desprezo”. Entretanto, a 21 de Julho, a Câmara de Lisboa notificou Cristiano Ronaldo sobre várias opções possíveis: retirada da polémica marquise ou alteração da estrutura para enquadrá-la com os regulamentos urbanísticos.

Ora o jogador da Juventus tinha até esta quarta-feira para tomar uma decisão e optou pela remoção da estrutura mas requereu a "prorrogação de prazo" para avançar com o procedimento. Fonte da Câmara de Lisboa explicou à TVI que a autarquia “recebeu a exposição apresentada em sede de audiência de interessados pelo representante do proprietário”, na qual se manifesta “a intenção de repor o imóvel de acordo com o projecto aprovado”.