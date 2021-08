Ilha celebra Dia do Emigrante em formato híbrido

A freguesia da Ilha vai celebrar o Dia do Emigrante a 22 de Agosto, em formato híbrido, num evento que pretende “homenagear os filhos da terra que partiram à procura de melhores oportunidades e ser uma forma de colmatar as saudades.”

No programa de animação estão previstas diversas iniciativas culturais, desportivas e musicais O programa inicia pelas 10 horas, com a realização do circuito de carros de pau, integrado no campeonato Regional de Carros de Pau 2021, com partida no miradouro do cabeço do resto até abaixo do centro cívico da Ilha. Esta actividade realiza-se em parceria com a Associação Recreativa e Cultural Os Amigos dos Carros de Pau de Água de Pena.

Pelas 13h45, tem lugar a recepção às entidades oficiais, emigrantes e residentes no adro da Igreja, seguindo-se a Missa a Nossa Senhora do Rosário pelos Emigrantes, celebrada pelo Pároco local e cantada pelo grupo de Jovens da Freguesia da Ilha.

Pelas 15 horas, no Polidesportivo, serão entoados os hinos da Região e da Freguesia pela voz de Mónica Ascensão. Após a sessão oficial, terá lugar uma prelecção sob a temática: “Migração: Presente e Futuro”, com a participação de Ana Filipa Ferreira, directora da Invest Madeira, e Sancho Gomes, director de Serviços das Comunidades Madeirenses e Cooperação Económica.

Segue-se a animação, a cargo do Grupo de Teatro Bolo do Caco, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e do artista Rúben Aguiar.

Esta edição do Dia do Emigrante vai ser transmitida em directo através do canal NaMinhaTerra e do Facebook da Casa do Povo da Ilha. Terá, também, a componente de público presente. Na parte da manhã, os interessados poderão acompanhar o circuito de carros de pau, ao longo do trajecto, no centro da freguesia, cumprindo o distanciamento social e o uso de máscara.

Na parte da tarde, a parte formal e de animação decorrerá numa tenda, no Polidesportivo, com lugares disponíveis limitados e obrigação de uso de máscara. A entrada será controlada com medição de temperatura e mediante a apresentação de convite, a ser levantado na Casa do Povo.