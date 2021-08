Madeira está hoje sob aviso meteorológico devido ao tempo quente

A Região encontra-se nesta sexta-feira sob um aviso meteorológico para tempo quente determinado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com previsão de temperaturas máximas de 27 graus na Madeira e 26 graus no Porto Santo. Em relação ao dia de ontem, haverá uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas terras altas.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, em especial até meio da tarde. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de leste/nordeste.

Especificamente sobre a área do Funchal, o céu estará pouco nublado ou limpo e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte as ondas são de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros de altura, aumentando para 1 a 2 metros de altura no final do dia. Na costa sul teremos ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.