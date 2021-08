Machico quer mais turismo para gerar emprego e dinamizar freguesia

A vila piscatória – elevada a cidade em 1996 – cresceu a partir das margens da ribeira e ao longo do vale. Primeiro, graças ao comércio do açúcar e, mais tarde, afirmando-se como pólo turístico. Todavia, com o desmantelamento da Matur e do Hotel Atlantis para dar lugar à expansão do Aeroporto da Madeira, nos finais dos anos noventa do século XX, Machico registou uma quebra no turismo e, consequentemente, um grande retrocesso no emprego e na economia no concelho e das pessoas que aí trabalhavam. A crise financeira de 2010-2014 veio agravar a situação, em linha com o resto da ilha e do país, verificando-se um aumento considerável do desemprego (em particular do desemprego jovem) responsável por um novo fluxo imigratório.