Temperaturas escaldantes este domingo na Madeira

Este domingo, dia 15, poderá ser o dia mais quente do ano na Madeira, podendo registar extremos da temperatura máxima acima dos 30 graus centígrados (ºC), nomeadamente no Funchal, onde a temperatura máxima estimada deverá atingir os 32 ºC. Também nas regiões montanhosas o dia de Nossa Senhora do Monte deverá ser bastante escaldante, já que estão previstas temperaturas que poderão atingir os 29 ºC, que é a máxima apontada para a Bica da Cana, no Paul da Serra.

De acordo com o prognóstico do IPMA, as temperaturas máximas do ar na Madeira e Porto Santo, este domingo, devem variar entre os 25 ºC no Caniçal/Ponta de São Lourenço, e os 32 ºC no Funchal/Observatório.

Temperaturas acima dos 30 ºC deverão também ser sentidas em estações meteorológicas localizadas em cotas intermédias (acima dos 500 metros) na costa sul da Madeira, nomeadamente na Quinta Grande e no Monte neste domingo que se prevê de céu pouco nublado ou limpo e com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste.

O aumento esperado da temperatura do ar está associado a massa de ar tropical quente e seca, com origem no continente africano, cujos efeitos serão mais significativos nas regiões montanhosas, onde também é esperada uma acentuada diminuição da humidade relativa do ar para valores que podem ser inferiores a 30 %.

Em Porto Santo, a máxima prevista é de 27 ºC.