Tempo de Verão regressa a partir de quinta-feira

Os dias com mais sol e menos nuvens na Madeira devem estar de regresso a partir desta quinta-feira e para durar, pelo menos, até final da próxima semana, que deverá ser marcada pelo tempo quente. Pelo meio o vento forte deverá também fazer-se sentir nos sítios do costume com eventuais constrangimentos habituais.

Mas antes do regresso dos dias ensolarados e de mais calor, até quarta-feira, dia 11, “prevê-se períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros fracos”, avisa Victor Prior, Delegado Regional do IPMA na Madeira, referindo-se à previsão geral para a Região.

O tempo ‘careta’ que tem predominado na última semana, a partir do dia 12 dará lugar a dias condizentes com o Verão, a confirmar-se a tendência da previsão meteorológica. De acordo com Victor Prior, a partir de quinta-feira “prevê-se céu em geral pouco nublado ou limpo, não se prevendo precipitação significativa”. Se até ao próximo domingo as temperaturas máximas mais altas na Região deverão situar-se na ordem dos 27 graus centígrados, a partir do dia 15 de Agosto “associado a massa de ar tropical quente e seca, com origem no continente africano, prevê-se um aumento da temperatura do ar, mais significativo nas regiões montanhosas e uma acentuada diminuição da humidade relativa do ar para valores que podem ser inferiores a 30 %, em particular nas regiões montanhosas”, avisa. De acordo com o meteorologista “esta massa de ar poderá influenciar o estado do tempo na Madeira durante vários dias”, admitindo que possa prolongar-se até 5 dias (dia 20).

Quanto ao vento, até final desta semana, quinta-feira e sexta-feira deverão ser os dias mais ventosos.

O responsável pelo IPMA na Madeira dá conta que “o vento predominante de noroeste, será em geral, fraco a moderado (10 a 35 km/h), podendo ser temporariamente forte (até 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira nos dias 12 e 13”.

Semana foi ‘chuvosa’ em Santa Cruz e no Porto Santo

A primeira semana de Agosto foi particularmente ‘chuvosa’ em Santa Cruz e no Porto Santo. Os valores da precipitação registados pelas estações meteorológicas apresentam níveis que já quase duplicam o valor normal da precipitação para o mês de Agosto nas respectivas localidades.

Em Santa Cruz/Aeroporto a precipitação apurada de 2 a 8 de Agosto (15,2 mm) equivale a 183 %, e em Porto Santo (8,1 mm) a 176 %.

Em sete das estações de referência do IPMA na Madeira e Porto Santo, foi no Santo da Serra onde mais choveu (30,0 mm) embora tal ainda só corresponda a 69 % do normal no mês mais quente do ano.

Apenas na Ponta do Sol/Lugar de Baixo não houve registo de precipitação.

Significativo foi também o tempo quente que se fez sentir na costa norte da Madeira. Os três concelhos nortenhos registaram valores de aviso amarelo para o tempo quente, com extremos da temperatura máxima acima dos 25 graus centígrados, com destaque para os 28,7 ºC, no sábado, dia 7, no Porto Moniz.