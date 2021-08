Veja a revelação da renovada Torre do Convento de Santa Clara

Já foram desmontados os andaimes da Torre do Convento de Santa Clara, no Funchal, após a conclusão dos trabalhos de revestimento azulejar do coruchéu.

O projecto de reabilitação e restauro, integrado na candidatura a fundos comunitários, consiste na redefinição da área visitável, na recuperação generalizada dos edifícios e espaços que a constituem, na conservação e restauro do espólio artístico existente e na dinamização e divulgação do monumento, através da publicação de um guia ligado à sua história.

