Porto Moniz já vive as emoções do MIUT'2024

Já se vive e sente as primeiras emoções da 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT).

São 1.095 os atletas que se apresentam na linha de partida, da prova rainha do evento internacional madeirense, que está instalada no Porto Moniz.

São os últimos minutos de espera, antes do tão esperado e desejado tiro de partida, onde todos querem conquistar a 'Pérola do Atlântico', cortando a meta na cidade de Machico após percorrerem trilhos e estradas ao longo de 115 quilómetros.

Enquanto não se atinge a meia-noite é tempo de relaxar, conversar com família, amigos, assim como tirar algumas fotos que com certeza ficarão na memoria dos 'bravos' do MIUT