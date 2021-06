Criação de parque escolar em São Vicente é aposta na educação

A educação foi o mote do segundo dia de 'Jornadas Locais' do Grupo Parlamentar do PSD, no concelho de São Vicente, onde o presidente do município e candidato social-democrata à Câmara, nas próximas eleições autárquicas, José António Garcês, apresentou aos deputados a nova biblioteca municipal, que está a ser instalada no antigo edifício da PSP.

José António Garcês salientou que se trata de um projecto municipal, que resulta de um investimento na ordem dos 300 mil euros e que está inserido na mesma área da escola secundária, do pavilhão gimnodesportivo, das piscinas municipais e da loja da juventude.

O autarca sublinhou que o objectivo é criar um parque escolar que “esteja englobado tudo aquilo que tenha a ver com a educação”.

Além dos equipamentos já existentes naquela zona, aos quais se junta brevemente a biblioteca municipal, José António Garcês espera ainda que seja ali instalado o novo pavilhão, o conservatório de música e a escola primária.

“Assim, estamos a dar qualidade àquilo que é a educação no concelho e, associado a tudo isto, todo o investimento que é feito agora é a pensar no futuro, para que se possam ter uma melhor educação, com melhores condições”, afirmou.