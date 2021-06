Parque Temático acolhe actividade de Educação Ambiental

O Parque Temático da Madeira, localizado na cidade de Santana, recebe esta terça-feira, 8 de Junho, uma actividade de Educação Ambiental. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Parque Temático e duas escolas do concelho de Santana, a escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e a EB1/PE/C de Santana.

No âmbito da disciplina de Geografia C, os alunos de 12.º ano de escolaridade conceberam e prepararam uma acção formativa sob o mote 'As Florestas e as Alterações Climáticas' e um jogo de Geocaching formado por 11 postos, que proporcionam a descoberta do jardim e do espaço envolvente que o Parque oferece.

O objectivo desta actividade é permitir aprendizagens significativas sobre o ambiente para as crianças de 4.º ano de escolaridade, bem como para os alunos de 12.º ano. Através de actividades lúdico-didácticas, a iniciativa vem garantir interacção e partilha de conhecimentos entre os dois grupos, "que permitirão uma tarde de diversão e de aprendizagem".

O jogo de Geocaching, denominado de 'À Descoberta no Parque' será uma oferta dos alunos de Geografia C, do 12.º ano, ao Parque Temático da Madeira, para que no futuro as famílias e as escolas que o quiserem desenvolver possam fazê-lo envolto em diversão e, ao mesmo tempo, aprendizagem.