Resgate de Noah, espionagem e Covid-19 em destaque nos jornais nacionais

Correio da Manhã

- "Bebé sobrevive 36 horas desaparecido: Noah está vivo encontrado por popular"

- "Variante indiana cerca Grande Lisboa"

- "A partir das 15 horas de hoje proibido entrar e sair da Área Metropolitana da capital"

- "Viana do Alentejo: Mulher assassinada ao defender os pais"

- "Seleção acumula mais 3030 km do que a Alemanha"

- "Deixam de ser únicos no Ticão: C. Alexandre e Ivo Rosa com mais sete juízes"

- "Aljezur: Lancha voadora leva imigrantes ao Algarve"

- "Michel Canals: Direito de resposta"

Novo

- "Rússia espia Portugal"

- "Governo deixa instituições de solidariedade em agonia"

- "Presidente da Câmara de Famalicão lança Luís Montenegro para a liderança"

- "Eurodeputados querem limitar direito dos médicos à objeção de consciência"

Expresso

- "Sete em cada dez concursos para dirigentes do Estado são 'viciados'"

- "'Russiagate': Costa queixou-se de Passos, mas não mudou lei"

- "Bazuca: 60% das reformas acordadas com Bruxelas ficam para a próxima legislatura"

- "Marcelo sobre gestão da pandemia: 'Precisamos de uma narrativa diferente'"

- "Em Lisboa metade das camas covid já estão ocupadas"

- "Governo já admite parar desconfinamento"

- "PS e PSD voltam a desiludir juízes na ocultação de riqueza"

- "O que sobra da cimeira entre Biden e Putin"

- "Euro 2020: O que esperar da Alemanha?"

- "Salgado chama tio de 102 anos a depor"

- "Os desafios de António Guterres no segundo mandato"

- "Quem é Gouveia e Melo: O retrato de um 'gajo duro'"

- "Governo alarga juízes do 'Ticão'"

- "Vasp reúne-se com o Governo"

- "Montepio aprova contas de 2020"

- "Sampaio defende integração de sírios"

Público

- "Portugal já foi o melhor da UE na covid-19, mas agora está em contraciclo"

- "Fotografia: Já é possível ver (quase) todas as imagens tridimensionais de Carlos Relvas num só lugar"

- "Desaparecimento: Noah foi resgatado são e salvo ao fim de 35 horas"

- "Entrevista: 'Onde há muito dinheiro público há riscos de corrupção', José Tavares, presidente do Tribunal de Contas"

- "Justiça: Governo quer que 'Ticão' passe de dois para nove juízes"

- "António Costa: O político com 9.170 dias em cargos executivos"

- "Cinema: 'O movimento das coisas', de Manuela Serra, terminado nos anos 80, em estreia comercial"

- "Euro2020: Itália, Países Baixos e Bélgica: primeiros favoritos asseguram passagem aos oitavos-de-final"

Jornal de Notícias

- "Noah encontrado despido e a falar ao fim de 36 horas no mato"

- "Hospitais trataram mais de 10 mil doentes em casa"

- "Covid-19: Proibido entrar e sair da Grande Lisboa ao fim de semana"

- "Porto: Rui Moreira lança-se contra 'a política rasteira'"

- "Homicídio: Ladrões matam mulher que defendia os pais em assalto"

- "Alemanha: Restaurante oferece mínis por cada golo da seleção"

Diário de Notícias

- "Álvaro Beleza, presidente da SEDES: 'O Chega é uma má moda. É ridículo copiar a agenda da extrema-direita europeia'"

- "Adelino Maltês: Politólogo explica como Passos Coelho ganhou estatuto de 'patriarca das direitas'"

- "Mecanismo de Estabilidade: Poupança com juros no empréstimo permitiu a Centeno brilhar"

- "Regras do plano: Atraso superior a um ano na execução de projetos pode levar a perda de fundos do PRR"

- "Pandemia, clima, EUA e China: Os desafios do segundo mandato de Guterres na ONU"

Inevitável

- "Covid-19: Lisboa e Algarve com as maiores incidências de novos casos"

- "Bebé encontrado com vida: Ex-inspetor da PJ intrigado com incoerências do caso"

- "Entrevista a Daniel Serra, presidente da Pró.var: 'Os restaurantes vão fugir ao IVaucher'"

- "Moçambique: O pesadelo das reclusas abusadas à vista de todos"

- "Acaba reinado de Rosa e Alexandre. 'Ticão' terá nove juízes"

- "Está a pensar reformar-se? Quer saber quanto perde ou ganha em aposentar-se já?"

Negócios

- "Investimento estrangeiro com novo recorde em 2021"

- "Quatro portugueses, três fusos horários e uma pandemia"

- "Luís de Mello, economista da OCDE: 'Portugal deve reduzir entraves à construção'"

- "Bolsa: Powell dá empurrão à banca e puxa pelo BCP"

- "Autoestradas: Portagens das ex-SCUT com redução de 50%"

- "Cellnex compra mais torres móveis à Meo"

- "Bruxelas com reservas sobre custos do PRR"

- "Seixas da Costa: O ambiente político que rodeia Biden é crispado"

- "Bruno Faria Lopes: Inquérito ao Novo Banco não mudou a história da resolução"

O Jornal Económico

- "BCP avança com 800 rescisões, mas não afasta despedimentos"

- "José Lopes, CEO da easyJet: 'Acompanhamos com muita atenção as ajudas do Estado à TAP"

- "PRR: Tribunal de Contas diz que estará atento ao risco de 'fraude e princípio da concorrência'"

- "Energias renováveis: Finerge, liderada por Pedro Norton, compra três centrais eólicas em Portugal"

- "'Russiagate': Fernando Medina e Santos Silva vão explicar-se no parlamento"

- "Telecom: Sindicatos querem novo ACT e avisam que não há 'paz social' na Altice"

- "Distribuição de jornais: Pontos de venda rejeitam nova taxa, mas VASP não recua"

- "Banca do futuro: 'Bancos sem base tecnológica terão muitas dificuldades em manterem-se no mercado' -- Hélder Rosalino, Administrador do Banco de Portugal"

- "Futuro do Trabalho: 'Estado pode tornar-se mais ágil, próximo e eficaz', diz Fátima Madureira, presidente do conselho diretivo da AMA"

- "'Uma das coisas mais importantes é ser livre e independente', Paulo Branco, produtor de cinema"

A Bola

- "Prova dos 9: Ronaldo procura fazer na seleção o que já fez de sobra frente a Neuer"

- "Reportagem: 'Eusébio era um deus para Miki', Miklós Féher, pai do malogrado avançado, recebeu A Bola em Gyor"

- "Benfica: Rui Pedro Braz de manhã à noite"

- "FC Porto: 'Fábio chega a um grande com atraso', Ukra garante que o central 'é a cara' do dragão"

- "Sporting: Max pode sair por Euro6 milhões"

O Jogo

- "'É um jogador à imagem de Conceição', João Henriques treinou Fábio Cardoso no Santa Clara e destaca combatividade do FC Porto"

- "Fiorentina desiste de contratar Sérgio Oliveira e Gattuso sai"

- "Euro'2020: Para o Bruno cansaço é refresco"

- "Sporting: Kakuto avaliado"

- "Benfica: Alarme à esquerda"

- "Braga: Marco Torres é aposta de futuro"

Record

- "Saída para Vertonghen: Genk e Antuérpia querem contratar central a custo zero"

- "Águias avaliam Arana"

- "Sporting: Leão tem concorrência por Wass"

- "FC Porto: Fábio Cardoso já assinou"

- "Euro'2020: 'Sabemos tudo sobre a Alemanha', Bruno Fernandes confiante"

- "Sérgio Oliveira à espera do Tottenham"