Machico distingue 15 alunos por mérito escolar

Decorreu, esta quinta-feira (17 de Junho), a cerimónia de entrega de Prémios de Mérito a 15 alunos da Escola Básica e Secundária de Machico.

Foram distinguidos os alunos de cada nível de ensino (do 5. ao 12. ano de escolaridade e cursos CEF) com melhor média no ano lectivo de 2019/2020.

À aluna Maria Beatriz Viveiros foi atribuído um prémio monetário, no valor de 500 euros, com o patrocínio da NOS Madeira pelo “excelente desempenho” na conclusão do ensino secundário.

Marcaram presença na ocasião o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e o director de Marca e Comunicação da NOS Madeira, Luís Sena Lino.

“É importante nos distinguirmos aqueles que, fruto do seu empenho, da sua dedicação e do seu trabalho, acabam por atingir níveis de excelência”, enalteceu Jorge Carvalho em declarações aos jornalistas.

O governante com a pasta da Educação sublinhou, igualmente, que estes prémios evidenciam o “desempenho meritório”, não só dos alunos, mas de toda a comunidade escolar, num ano “atípico” e com “muitos desafios” em que a pandemia veio “alterar completamente as rotinas que caracterizam a escola durante décadas”.

De referir que, além dos alunos, o quadro de mérito da Escola Básica e Secundária de Machico é composto por cerca de 180 alunos do ensino básico, que obtiveram classificação igual ou superior a 4,5 (numa escala de 1 a 5) e alunos do ensino secundário com média igual a superior a 18 (numa escala de 1 a 20). Além da menção neste quadro de honra, os “melhores dos melhores” contam também com uma fotografia em exposta no segundo andar do edifício da escola.