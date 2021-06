Região é exemplo a nível nacional no uso das tecnologias na educação

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro acolheu na manhã desta quarta-feira, 16 de Junho, a cerimónia de entrega de prémios da Feira Tecnológica edição 2021.

A 3.º edição da Feira Tecnológica, que decorreu em formato digital, contou com 57 projectos e 329 alunos, número recorde de participações.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do coordenador do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas (GMTE), Emanuel Garcês.

Segundo Jorge Carvalho, a Feira Tecnológica tem como objectivo: "divulgar todo o trabalho que é realizado nas escolas no âmbito da robótica, das ciências computacionais e, acima de tudo, procurando cada vez mais que estas áreas estejam integradas nos nossos sistemas de ensino". Na cerimónia de hoje foram distinguidos os melhores trabalhos da edição deste ano, 55 escolas da Região, das quais 43 Inovadoras e 12 Standards.

A participação nesta iniciativa fica a cargo das próprias escolas, sendo que procedem à sua inscrição na Feira Tecnológica, enviando um projecto, a ser elaborado no decorrer do ano lectivo. A edição deste ano foi a que mais participações teve desde o início do projecto, segundo o Secretário Regional de Educação, é expectável que o número de inscrições venha a aumentar nas próximas edições.

Sendo sempre um conjunto de projectos que ficam ao critério, no âmbito da autonomia, das escolas a sua envolvência, acreditamos, que como tem acontecido, estes números irão aumentar até pelas condições que neste momento são criadas nas escolas, lembramos que toda esta componente da robótica e também da informática, o parque escolar tem vindo a ser melhorado, não só do ponto de vista dos equipamentos informáticos, mas também dos equipamentos didácticos, que proporcionam melhores condições para a abordagem destas temáticas nas nossas escolas. Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

O coordenador do GMTE assume que, em comparação com as escolas Nacionais, a Madeira está, sem dúvida, avançada no uso das tecnologias no âmbito escolar, também Jorge Carvalho põe em evidência que “a Região, do ponto de vista do impacto das tecnologias na educação, é realmente um exemplo a nível Nacional”.

O governante enalteceu o esforço dos professores e das escolas da Região na integração das novas tecnologias na educação, realçando a capacidade dos professores de adaptação, criatividade e domínio dos diferentes meios nas actuais circunstâncias, que permitiram que o sistema educacional respondesse às necessidades dos alunos.