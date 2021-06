945 professores da Madeira participaram em estudo sobre tecnologia na educação

O estudo 'Estado da Tecnologia em Educação em Portugal', que contou com a participação de 945 docentes que leccionam em estabelecimentos de educação e ensino da Região, será apresentado esta sexta-feira.

A sessão de apresentação vai decorrer na Escola Secundária de Jaime Moniz, pelas 16 horas e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Este trabalho foi promovido pela Promethean e desenvolvido em colaboração com o Centro de Investigação em Educação (CIEd), unidade de investigação multidisciplinar do Instituto de Educação, da Universidade do Minho, entidades responsáveis pela análise, validação e relatório dos dados deste inquérito. Debruçou-se sobre o Estado da Tecnologia em Educação em Portugal e teve por objectivos: "perceber como a tecnologia está realmente a ser utilizada nos estabelecimentos/instituições de educação e de ensino; mapear as principais tendências na utilização de tecnologias em contexto de sala de aula; identificar oportunidades de progresso neste âmbito".