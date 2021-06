Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, toma hoje posse para um segundo mandato durante uma sessão plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A Assembleia Geral, onde o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, fará também uma intervenção, aprova assim a recomendação do Conselho de Segurança, definida e adotada em 08 de junho por unanimidade, para a recondução de António Guterres, numa sessão marcada para as 09:00 locais (14:00 em Lisboa).

"Está previsto que [Marcelo Rebelo de Sousa] profira uma intervenção na sessão plenária da Assembleia Geral das Nações Unidas que confirmará a designação do secretário-geral português para um segundo mandato à frente da ONU", indicou a Presidência da República numa nota publicada na quarta-feira no seu site oficial.

Segundo a mesma nota, durante a estada de um dia em Nova Iorque, o Presidente português manterá vários encontros bilaterais, incluindo com o secretário-geral, António Guterres, e com o presidente da 75.ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o turco Volkan Bozkir.

Depois de a Assembleia Geral proceder à aprovação e confirmação formal da escolha, António Guterres vai tomar posse como secretário-geral pela segunda vez, para um mandato até final de 2026.

A recandidatura de António Guterres, para que o antigo primeiro-ministro português e antigo alto-comissário da ONU para os Refugiados se disponibilizou no início deste ano, foi oficialmente anunciada pelo Governo português em 24 de fevereiro, com uma carta assinada pelo atual chefe de Governo, António Costa, e endereçada aos dois órgãos da ONU.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Fundação José Saramago assinala hoje a passagem de 11 anos sobre a morte do escritor, em 18 de junho de 2010, com a abertura da nova página na Internet dedicada ao Nobel da Literatura.

A programação do dia prevê também uma sessão especial dedicada ao centenário do nascimento de José Saramago, na sede da Fundação, que prepara um ano de comemorações, entre 16 de novembro deste ano e 16 de novembro de 2022.

Será ainda lançado um número especial da revista Blimunda (blimunda.josesaramago.org), com um texto da escritora Olga Rodriguez.

Ao final da tarde a Fundação José Saramago promoverá o percurso da obra "O Ano da Morte de Ricardo Reis", através de Lisboa.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo com a Alemanha, da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, sendo que Nuno Mendes é a principal incógnita, devido a problemas físicos.

O jovem lateral falhou a sessão da véspera, ainda em Budapeste, por causa de dores musculares na perna esquerda, pelo que permanece a dúvida sobre se subirá ao relvado do estádio Allianz Arena, em Munique, onde Portugal defrontará os germânicos, no sábado.

A equipa das quinas tem um treino agendado no palco da partida para as 15:30 (hora de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, pouco depois de o selecionador Fernando Santos e um jogador falarem em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Alemanha, às 14:45.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos que a França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

Inglaterra e Escócia defrontam-se hoje em Londres, naquele que é um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Euro2020 de futebol, enquanto República Checa e Eslováquia tentam os oitavos de final.

O Estádio de Wembley, às 20:00, vai ser palco de uma das mais antigas rivalidades do mundo, com a seleção inglesa, que nunca venceu um Europeu, a poder carimbar a passagem à próxima fase, frente a uma equipa escocesa obrigada a vencer, depois do desaire sofrido na estreia perante a República Checa (2-0).

Os dois primeiros lugares do Grupo D, que dão apuramento direto para os 'oitavos', podem mesmo ficar já hoje fechados, em caso de triunfo da Inglaterra e da República Checa, embora os checos tenham um adversário de peso na Croácia, em Glasgow.

Num encontro com início agendado para as 17:00, a seleção croata, vice-campeã mundial, vai tentar 'apagar' a derrota na primeira jornada com a Inglaterra (1-0) e reentrar na luta pelos oitavos de final.

A segunda ronda do Grupo D arranca com Inglaterra e República Checa a somarem três pontos, com Croácia e Escócia ainda a zero.

No primeiro jogo do dia, às 14:00 (horas da Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia, a Eslováquia poderá alcançar os 'oitavos', o que acontece em caso de vitória, enquanto a Suécia procura o primeiro triunfo, depois de um empate positivo (0-0) com a Espanha, na estreia.

No Grupo E, a Eslováquia tem três pontos, seguida de Suécia e Espanha, com um, e da Polónia, de Paulo Sousa, com zero.

ECONOMIA

O Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES) divulga hoje o parecer científico sobre as possibilidades de pesca da sardinha, seguido por uma avaliação do Governo.

A pesca da sardinha reabriu em 17 de maio, após quase sete meses de interdição, com um limite de 10.000 toneladas até julho.

Recentemente, o ministro do Mar disse ter uma expectativa positiva quanto a uma melhoria das quotas, mas não avançou números.

O 'stock' de sardinhas é partilhado entre Portugal e Espanha, segundo uma recomendação de capturas baseada numa regra de exploração precaucionária.

Os credores da Coelima reúnem-se hoje, no Juízo de Comércio de Guimarães, para apreciarem o relatório do administrador de insolvência da empresa, que nas últimas semanas recebeu três propostas de compra por parte de congéneres do Vale do Ave.

Parte integrante do grupo MoreTextile -- que, em 2011, resultou da fusão com a JMA e a António Almeida & Filhos e cujo acionista principal é o Fundo de Recuperação gerido pela ECS Capital -, a Coelima apresentou-se à insolvência no passado dia 14 de abril, na sequência da quebra de vendas "superior a 60%" provocada pela pandemia e da não aprovação das candidaturas que apresentou às linhas covid-19.

O anúncio da sentença de declaração de insolvência da Coelima foi publicado em 22 de abril, com a empresa a apresentar um passivo de perto de 30 milhões de euros e cerca de 250 credores no final de 2020.

Apesar de ter inicialmente manifestado a intenção de apresentar um plano de insolvência com vista à recuperação da empresa, a administração da têxtil de Guimarães acabaria por recuar e, em 26 de maio, avançou à Lusa não estarem "reunidas as condições que permitam assegurar a manutenção da exploração".

Entre os principais credores da Coelima destacam-se os trabalhadores (que reclamam créditos de 10,82 milhões de euros), a Caixa Geral de Depósitos (10,44 milhões de euros), o Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas (FACCE, que reclama 9,61 milhões de euros), o Novo Banco (7,41 milhões de euros) e o BCP (4,82 milhões de euros).

A fábrica de automóveis da Autoeuropa, em Palmela, inicia hoje mais uma paragem de produção que se prolonga até dia 28 de junho, devido à falta de semicondutores que está a afetar todo o setor automóvel a nível mundial.

Segundo revelou esta semana a fábrica do grupo alemão Volkswagen, "desde o início de 2021 foram já cancelados 57 turnos de trabalho devido à falta de semicondutores e ao encerramento das escolas em janeiro, o que corresponde a cerca de 17.340 carros perdidos".

Num comunicado interno aos trabalhadores, a empresa informou ainda que as paragens forçadas ou redução da atividade devido à covid-19 desde o início do ano passado, a par da falta de semicondutores, se traduziu numa perda de produção acumulada de 70.000 veículos.

Face à escassez de semicondutores, que também se deve ao elevado consumo de produtos eletrónicos em tempo de pandemia, o grupo Volkswagen propõe-se distribuir os componentes disponíveis pelas fábricas que apresentarem mais estabilidade e melhores resultados.

A fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal, produziu no ano passado um total de 192.000 automóveis e 20 milhões de peças para outras fábricas do grupo alemão, que representam 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e 4,7% das exportações portuguesas.

De acordo com o que está previsto, os trabalhadores da Autoeuropa devem retomar a produção de automóveis às 00:00 do próximo dia 28 de junho.

Os postos de venda de jornais iniciam hoje um boicote de dois dias à venda dos periódicos, em protesto contra uma taxa extra aplicada pela distribuidora Vasp.

Em 06 de maio, a Vasp enviou uma nota aos clientes relativa à atualização das condições de fornecimento, segundo a qual iria cobrar, a partir de 04 de julho, uma taxa diária de entrega no valor de 1,50 euros de segunda a sábado e de um euro aos domingos, a que acresce o IVA, como forma de comparticipação dos custos de transporte, entrega e recolha das publicações.

Para os pontos de venda, o valor angariado com a nova taxa vai além das despesas do transporte, entrega e recolha de publicações.

De acordo com os números avançados à Lusa pelos comerciantes, a VASP tem cerca de 6.000 pontos de venda que vão ser obrigados a pagar cerca de 49,32 euros por mês, perfazendo um total de 295.920 euros.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O presidente da União Económica Monetária Oeste Africana (UEMOA), Abdoulaye Diop, reúne-se hoje com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, no âmbito de uma visita que realiza ao país.

Abdoulaye Diop deverá transmitir ao chefe de Estado guineense as perspetivas económicas da comunidade e do apoio da UEMOA ao país e esboçará o quadro da relação de cooperação entre a união e a Guiné-Bissau.

O presidente da Comissão da UEMOA reúne-se ainda com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, com o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, com o ministro das Finanças, João Alage Mamadu Fadiá, e com a secretária de Estado do Plano e da Integração Regional, Mónica Buaró da Costa.

PAÍS

A circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) está proibida a partir das 15:00 de hoje, e até às 06:00 de segunda-feira, devido à subida de casos de covid-19 neste território.

A medida foi anunciada pelo Governo na quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, pretendendo-se que "a elevada incidência [de covid-19] que se faz sentir nesta região não se transporte para fora dela".

As restrições de circulação aplicam-se aos 18 municípios da AML.

Segundo adiantou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa realizada no final do Conselho de Ministros, "está previsto um reforço da fiscalização não apenas no que diz respeito a estas deslocações, mas, em geral, das atividades e dos eventos da AML".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, apresenta hoje as conclusões da auditoria ao envio de dados pessoais para embaixadas e "as medidas corretivas da autarquia".

A conferência de imprensa do autarca está prevista para as 11:30, nos Paços do Concelho.

No domingo, Fernando Medina (PS) tinha dito que a auditoria urgente sobre as manifestações realizadas no município nos últimos anos estaria concluída nos "próximos dias" e prometeu responder nessa altura aos ataques de que tem sido alvo.

A auditoria foi anunciada depois de notícias que deram conta que a Câmara Municipal de Lisboa fez chegar às autoridades russas os nomes, moradas e contactos de três ativistas russos que organizaram em janeiro um protesto, em frente à embaixada russa em Lisboa, pela libertação de Alexey Navalny, opositor do Governo russo.

O caso da partilha de dados originou uma onda de críticas e pedidos de esclarecimento da Amnistia Internacional e de partidos políticos.

O embaixador da Rússia em Portugal já assegurou que a embaixada eliminou os dados dos manifestantes do protesto contra o governo de Putin realizado em Lisboa, frisando que as informações não foram transmitidas a Moscovo.

POLÍTICA

O CDS-PP leva hoje a debate no parlamento a gestão do combate à pandemia no pós-estado de emergência, para fazer um ponto da situação sobre a vacinação e o agravamento da situação em Lisboa.

Pelo Governo estarão na Assembleia da República os secretários de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, Adjunto e da Saúde, António Sales, e da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, num debate com a duração de cerca de duas horas.

Para os centristas, é necessário fazer uma "avaliação do pós-estado de emergência", do processo de vacinação, do agravamento da situação em Lisboa e das medidas para a recuperação nas áreas da saúde, social e económica.

O grupo parlamentar centrista quer perceber junto do Governo "o que é que está a acontecer no país e particularmente em Lisboa", região onde atualmente se concentra a maior parte de novos casos de covid-19.

Quanto à gestão da pandemia, na opinião de Telmo Correia, "a quebra de autoridade do Estado e a quebra de autoridade sobretudo do ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita], não foi irrelevante".

Outro dos temas que os democratas-cristãos querem levar a debate é a vacinação, que, segundo o partido, tem corrido bem, designadamente desde a entrada do vice-almirante Gouveia e Melo para a coordenação do plano, para além de quererem saber como vão funcionar os certificados de vacinação.

Os centristas querem também "pensar" as consequências da pandemia na economia (nomeadamente "se se salva o Verão" e como) e ainda debater aspetos sociais, apontando que "há muitos apoios que estão a falhar e muitas pessoas que podem estar a ficar para trás", de acordo com o líder parlamentar, Telmo Correia.

Cerca de 62 mil socialistas vão votar de forma presencial hoje e no sábado para escolherem o secretário-geral do PS, num ato eleitoral que começou no passado dia 11 por via eletrónica.

Além da eleição do novo secretário-geral, que é disputada entre o atual líder, António Costa, e o dirigente socialista Daniel Adrião, os militantes, simpatizantes registados neste partido e membros da Juventude Socialista com mais de 18 anos estão ainda a eleger cerca de 1.300 delegados ao Congresso Nacional do PS, que está marcado para os dias 10 e 11 de julho.

Este congresso, por causa da pandemia da covid-19, realizar-se-á em 13 locais distintos do país e em espaços que terão de assegurar o cumprimento das normas de distanciamento social impostas pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Segundo fonte socialista, por via eletrónica, na passada sexta-feira, votaram já mais de 15 mil inscritos, o que representa uma taxa de participação na ordem dos 25%.

Quem não recorreu à votação eletrónica, por eventual problema técnico, ou por opção, vai ter a oportunidade de votar presencialmente hoje e no sábado, consoante a federação a que o militante ou simpatizante registado pertence.

SOCIEDADE

O ano letivo termina hoje para cerca de 240 mil alunos dos 9.º, 10.º e 11.º anos, depois de mais um ano afetado pela covid-19 que levou a que parte das aulas voltassem a ser realizadas online.

Este ano, as aulas terminam mais tarde do que o inicialmente previsto, devido à interrupção letiva de 15 dias decidida pelo Governo no final de janeiro.

Em 23 de junho, será a vez de os alunos do 7.º, 8.º anos guardarem os manuais escolares e só em 08 de julho serão os mais pequenos a trocar os dias na escola pelas "férias grandes".

O prolongamento do ano letivo implicou também uma alteração no calendário dos exames nacionais do secundário. A primeira fase será entre 02 e 16 de julho (antes era em junho) e a segunda fase no início de setembro.

O Ministério da Educação decidiu cancelar as provas de aferição, nos 2.º, 5.º e 8.º anos, e as provas nacionais do 9.º ano, que estavam marcadas para este mês.

O Corpo Europeu de Solidariedade 2021-2027 é apresentado hoje em Viana do Castelo, num evento dedicado à juventude, promovido pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com o Ministério da Educação.

Dotado de um orçamento específico de mil milhões de euros para o período de 2021-2027, o novo Corpo Europeu de Solidariedade acolherá, pelo menos, 27.0000 jovens para dar resposta a desafios sociais e humanitários através do voluntariado ou da criação dos seus próprios projetos de solidariedade.

A sessão de apresentação do programa de voluntariado jovem decorrerá a partir das 11:30, no centro cultural de Viana do Castelo, contará com a presença de 150 jovens de toda a Europa estejam em Portugal e será presidida pelo ministro da Educação português, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a área da Juventude, com a presença do vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, e da Comissária para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel.

Pela primeira vez, o programa permitirá aos jovens fazer voluntariado no domínio da ajuda humanitária em qualquer parte do mundo.

Financiado pela UE e destinado a jovens que pretendam participar em atividades de solidariedade em diversos domínios, as atividades previstas no Corpo Europeu de Solidariedade passam pela ajuda a pessoas desfavorecidas à ajuda humanitária, ações no domínio da saúde e do ambiente em toda a UE e fora dela.

Os jovens que desejem aderir ao programa devem inscrever-se no Corpo Europeu de Solidariedade, através do Portal Europeu da Juventude.

Já à tarde, a partir das 14:00 e também no centro cultural de Viana do Castelo, será lançado o novo programa Erasmus+ para o período de 2021-2027, dotado de 26,2 mil milhões de euros, e que ambiciona ser mais inclusivo e apoiar a transição verde e digital da União Europeia.

O programa Erasmus+ para 2021-2027 vê o seu valor ser quase duplicado relativamente ao período entre 2014 e 2020, em que tinha sido financiado com 14,7 mil milhões de euros.