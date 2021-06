105 alunos de 26 escolas da Madeira competem hoje no 'Agente X'

Realiza-se esta sexta-feira a 15.ª edição do AgenteX – Campeonato Regional de Resoluções de Problemas. Esta edição contou com a participação de cerca de 900 alunos de todas as escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da RAM. Destes, foram apurados 105 estudantes, de 26 escolas, para a final de hoje.

Esta iniciativa pretende dar relevância pedagógica à resolução de problemas no desenvolvimento da capacidade de utilizar a Matemática como uma ferramenta de interpretação e representação dos problemas do quotidiano e, em simultâneo, na promoção do espírito de competitividade entre alunos.

Devido à actual situação, a final do AgenteX decorre em cada escola, com os seus próprios finalistas, sob a lema 'O AgenteX vai à tua escola!'.

No dia da final, um elemento da organização desloca-se a cada escola, assinalando o dia com uma fotografia comemorativa.

Antes da realização da prova são ainda entregues os certificados e os prémios de participação: t-shirt do AgenteX, oferta da Câmara Municipal de Santana e uma entrada no Aquaparque, oferta da empresa T-Falcon.

Os grandes vencedores do AgenteX receberão um cheque no valor de 250 euros, oferta do Banco Santander, os 2.os classificados receberão uma viagem para observar a vida marítima, oferta da VMT Madeira; Os 3.os classificados ganham uma viagem para o Porto Santo, oferta da Porto Santo Line.

A sessão de entrega dos prémios será posteriormente agendada.