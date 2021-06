CDU volta a defender criação do Eco-Parque Marinho do Funchal

A CDU, que "há muito que tem defendido a criação do Eco-Parque Marinho do Funchal", decidiu, para concretizar esta "importante aspiração da população do Funchal" entregar na ALRAM um Projecto de Decreto Legislativo Regional, intitulado “Criação do Eco-Parque Marinho do Funchal – Paisagem Protegida”.

Com a criação do Eco-Parque Marinho do Funchal, os comunistas pretendem promover objectivos de conservação da natureza e dinamizar a utilização de toda aquela vasta área do ponto de vista da educação ambiental, de modo a sensibilizar a população em geral para os problemas do litoral.

Devido à sua localização geográfica próxima de uma relevante centralidade turística, a delimitação territorial do Eco-Parque Marinho do Funchal como zona classificada de “Paisagem Protegida”, visa favorecer uma importante faixa litoral no concelho do Funchal, e contribuir para o melhoramento da qualidade de utilização daquela área.

Para o grande número de visitante e utilizadores que afluem a esta área costeira durante todo o ano, com o Eco-Parque Marinho do Funchal pretende-se garantir um uso regrado e bastante cuidadoso da sua utilização nas vertentes lúdica, desportiva e turística.

Se a delimitação da área descrita para “Paisagem Protegida” no litoral oeste do concelho do Funchal apresenta especiais condições e interesse do ponto de vista da rentabilização lúdica e recreativa, a criação de um espaço protegido também deverá contribuir para o aumento do conhecimento científico através do estudo dos ecossistemas costeiros.