Vacinados do Reino Unido poderão em breve voltar a viajar sem restrições

Os turistas britânicos, mas também os emigrantes madeirenses no Reino Unido, poderão ver uma luz ao fundo do túnel após a decisão inesperada (e considerada injusta por quase todos os responsáveis) de voltar a integrar Portugal e as ilhas da Madeira e dos Açores na lista de países e territórios obrigados a fazerem quarentena no regresso ao país.

Segundo notícias surgidas ontem na imprensa britânica, citando o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson, a opção de acalmar as críticas passará não por basear as restrições na hipotética situação epidemiológica dos territórios de destino dos turistas britânicos, mas sim aderir ao passaporte digital que está a ser criado pela União Europeia ou, no mínimo, permitir que os seus cidadãos e residentes no Reino Unido possam viajar sem restrições desde que tenham a vacinação completa.

A longa lista de países na lista 'amber' encontra-se em distintas situações face à pandemia de covid-19, mas num passo em frente face à política que vigora desde o ano passado, o governo britânico que qualquer passageiro poderá viajar sem restrições, basta que tenham já realizado a vacinação. Segundo a BBC "até agora, mais de 42 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina - cerca de 80% da população adulta - e mais de 30 milhões receberam a segunda".

Já o porta-voz oficial do primeiro-ministro disse em conferência de imprensa em Westminster que "como sempre estabelecemos, queremos que as pessoas possam viajar para o exterior assim que for seguro fazê-lo".

Para já, enfrentando um aumento de casos e uma diminuição de vacinados (190 mil por dia, quando em Março ascendia a 500 mil), o que levou a adiar a nova fase de reabertura, "os planos do governo estão numa fase inicial, disse Matt Hancock, "alegando estar 'aberto' à mudança, após lutar anteriormente por restrições de fronteira mais duras".

Vários órgãos de comunicação britânicos frisam que Downing Street (casa oficial do primeiro-ministro) deseja que as pessoas viajem para o exterior "assim que for seguro", mas ressaltam que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre a possibilidade das viagens turísticas para os que receberam as duas doses da vacina.

“Atualmente implantamos um sistema de semáforos para viagens internacionais", lembrou, citado pelo Birmingham Mail. "Estamos sempre a aprender mais sobre o vírus e as suas variantes. Nesta fase da pandemia, a nossa abordagem actual é a correta, mas mantemos nossas medidas sob revisão, e isso foi definido claramente no mapa e no relatório da Global Travel Taskforce", defendeu.

A próxima revisão da lista de países para os quais se pode viajar sem restrições de e para o Reino Unido deverá ocorrer no final deste mês, de acordo com Downing Street. O porta-voz de Boris Johnson disse: "Há um ponto de revisão de três semanas, então o próximo ponto de verificação está a chegar no final deste mês."

"O porta-voz acrescentou que acreditava que seria o mais tardar em 28 de Junho", adiantam.