Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O Parlamento Europeu (PE) vota hoje a proposta de criação de um certificado digital covid-19 que, se aprovado, entrará em vigor a 01 de julho, pondo fim às restrições à circulação na Europa a vacinados, recuperados e testados.

A ideia é que este "livre-trânsito" funcione de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos, e que seja disponibilizado gratuitamente, e na língua nacional do cidadão e em inglês.

Se aprovado, prevê-se que os países não voltem a aplicar restrições, quando quase metade dos europeus já recebeu a primeira dose da vacina contra a doença covid-19, a não ser que a situação epidemiológica o justifique, mas caberá sempre aos governos nacionais decidir se os viajantes com o certificado terão de ser submetidos a quarentenas, a mais testes (por exemplo, além dos de entrada) ou a requisitos adicionais.

O assunto está em discussão desde terça-feira, na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, prevendo-se que os eurodeputados aprovem hoje o texto legislativo que enquadra o certificado.

Em Portugal, o ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara começa a ser julgado no Tribunal Criminal de Lisboa por um crime de branqueamento de capitais, em processo separado do caso Operação Marquês.

Acusado no processo Operação Marquês por um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, dois de branqueamento de capitais e dois de fraude fiscal qualificada, Armando Vara vai agora ser julgado em processo autónomo por um único crime de branqueamento de capitais, por decisão do juiz de instrução Ivo Rosa.

Na terça-feira, em véspera do início do julgamento no Campus de Justiça, Armando Vara beneficiou de uma saída precária da cadeia onde cumpre uma pena de prisão de cinco anos desde 2019 por crimes de tráfico de influência.

Segundo fonte ligada ao processo, Armando Vara estará "fisicamente presente" na primeira sessão de julgamento, marcada para as 09:30.

No desporto, a seleção portuguesa de futebol joga hoje com Israel no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no último jogo de preparação antes da estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria, em Budapeste.

Depois do 0-0 em Espanha, na sexta-feira, o selecionador Fernando Santos já vai ter à sua disposição os 26 eleitos, face às incorporações de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, jogadores do Manchester City, e à recuperação de Gonçalo Guedes, que acusou positivo ao novo coronavírus.

Com os três vice-campeões europeus e o jogador do Valência, o técnico vai fazer as derradeiras "afinações" na "máquina", a seis dias do primeiro encontro do Grupo F do Euro2020, um campeonato que foi adiado para este ano pela pandemia de covid-19.

Portugal tem vantagem no confronto com Israel, com três vitórias, dois empates e uma derrota, sendo que os dois últimos embates acabaram igualados, ambos na corrida ao Mundial de 2014: 3-3 em Telavive e 1-1 em Lisboa.

O sétimo encontro entre Portugal e Israel está marcado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na quinta-feira, a seleção nacional viaja para Budapeste, onde terá o seu 'quartel-general' durante o Euro2020.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A edição de verão do Festival de Cinema de Berlim decorre ao ar livre, de hoje até ao próximo dia 20, e exibe "Luz de Presença", de Diogo Costa Amarante, no primeiro dia.

O festival, que se realiza normalmente em fevereiro, teve este ano a primeira etapa apenas 'online', numa versão para profissionais do setor e a imprensa.

Os filmes selecionados serão exibidos em 16 diferentes locais, nos diferentes bairros da cidade, incluindo um cinema ao ar livre especialmente criado para esta edição, na histórica Ilha dos Museus.

Os prémios foram anunciados em março, e serão entregues numa cerimónia ao ar livre que se realizará no domingo, dia 13.

Entre os vencedores destacam-se a longa-metragem "Bad Luck Banging or Loony Porn", do realizador romeno Radu Jude, que recebeu o Urso de Ouro, e a coprodução de Portugal, Bélgica e Hungria "Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, que venceu o Urso de Ouro de melhor curta-metragem.

O Teatro Nacional D. Maria II acolhe a peça "Bajazet, considerando o Teatro e A Peste", com base nos textos de Jean Racine e de Antonín Artaud, com encenação e adaptação de Frank Castorf, figura de referência do teatro alemão contemporâneo.

Neste espetáculo, Castorf sublinha o poder da palavra falada dos dois dramaturgos franceses, separados por mais de dois séculos e meio entre si, mas ambos testemunho da reinvenção da linguagem que acorda "demónios interiores" e conduz à libertação daquilo que é imposto pelo nascimento, pela sociedade e pela língua.

Coprodução de cerca de uma dezena de teatros europeus, entre os quais o Nacional D. Maria II, "Bajazet, considerando o Teatro e A Peste" fica em cena até quinta-feira, falado em francês, com legendas em português.

O Museu de Lisboa inaugura uma exposição com mais de 500 peças, entre cerâmica, pintura, elementos arquitetónicos e arqueológicos, que contam a história da cidade desde a pré-história até ao reinado de João V.

Após obras de renovação do edifício e da museografia do Palácio Pimenta, no Campo Grande, o Museu de Lisboa abre esta nova exposição de longa duração, no piso térreo, no final da qual é possível visitar uma outra mostra temática sobre a importância da cerâmica, entre os séculos XVI e XX, na construção e identidade da cidade de Lisboa.

A mostra inclui a grande maqueta de Lisboa antes do Terramoto de 1755, executada entre 1945 e 1959, pelo olisipógrafo Gustavo de Matos Sequeira.

Pela primeira vez, a Capela é aberta ao público, totalmente restaurada, onde se destaca, no altar, uma "Pietà" do século XVIII, atribuída a André Gonçalves.

ECONOMIA

Portugal regressa ao mercado para colocar entre 750 e 1.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de seis e 10 anos.

O ICGP, que gere a dívida pública, anunciou que as OT hoje leiloadas têm maturidades em 15 de outubro de 2027 (cerca de seis anos) e em 17 de outubro de 2031 (cerca de 10 anos).

No anterior leilão comparável de OT a 10 anos, em 12 maio, Portugal colocou 551 milhões de euros à taxa de juro de 0,505%, superior à de 0,237% registada num leilão com prazo semelhante em 10 de março.

A procura cifrou-se em 1.360 milhões de euros, 2,47 vezes o montante colocado.

Em relação ao prazo mais curto, no anterior leilão comparável, em 10 de março, foram colocados 625 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de outubro de 2027 (cerca de seis anos e meio) à taxa de juro de -0,086%.

A procura atingiu 1.609 milhões de euros, 2,57 vezes o montante colocado.

PAÍS

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo (CDS), e mais 16 autarcas daquele concelho começam a ser julgados no Tribunal de Aveiro por prevaricação e violação de normas de execução orçamental.

O caso envolve 17 autarcas de Oliveira do Bairro, incluindo Duarte Novo, o vice-presidente da câmara, Jorge Pato, as vereadoras Lília Águas e Susana Martins, e o presidente da Assembleia Municipal, Francisco de Oliveira Martins, todos do CDS-PP.

De acordo com a acusação, os arguidos terão empolado receitas em quase 1,5 milhões de euros, contrariando assim a lei do Orçamento de 2017.

O início do julgamento está marcado para as 09:20.

Os trabalhadores dos TST - Transportes Sul do Tejo, que servem a Península de Setúbal, cumprem o primeiro de dois dias de greve, estando a segunda paralisação agendada para sexta-feira, para exigir uma atualização salarial.

Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), em 20 de maio, os trabalhadores tinham dado 15 dias à empresa para responder à exigência de atualização salarial e, como não obtiveram resposta, decidiram avançar para a greve.

Os trabalhadores exigem a atualização dos seus vencimentos porque entendem que "não podem estar a ganhar o salário mínimo nacional", e tendo em conta que a profissão de motorista é uma profissão de "grande responsabilidade e sujeita a um enorme esforço em termos de horários".

Além da atualização salarial, os trabalhadores reivindicam também a criação de um acordo de empresa e a situação de créditos vencidos.

POLÍTICA

A Assembleia da República debate os projetos de lei do Bloco de Esquerda (BE) e da Iniciativa Liberal (IL) para legalização da canábis para consumo pessoal, um agendamento potestativo dos bloquistas.

A fixação da ordem do dia foi pedida pelo BE, que volta assim a insistir legalização da canábis para uso recreativo, tendo a IL decidido ir "a jogo" e arrastar o seu projeto de lei para o debate.

O BE propõe a "legalização da canábis para consumo pessoal não-medicinal, passando a lei a regular os aspetos da produção e do cultivo, da comercialização, da aquisição, detenção e consumo da planta ou derivados".

O Bloco quer também que o Estado deve "regular todo o circuito de cultivo, produção e distribuição", ao contrário do projeto da IL para a "legalização responsável da canábis.

A IL defende que o Estado não deve intervir no tabelamento de preços ou na exclusividade da comercialização ou até na variedade dos produtos transformados da canábis, cabendo-lhe um papel nos mesmos termos previstos na lei que regula o cultivo, a transformação e a comercialização do tabaco.