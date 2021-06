Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O programa Europa Criativa 2021-2027 e as suas diferentes áreas de intervenção são, a partir de hoje, apresentados em Lisboa, numa conferência de dois dias, promovida pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, com o Ministério da Cultura e a Comissão Europeia.

Com um financiamento de 2,5 mil milhões de euros, destinando ao setor cultural e criativo, o programa Europa Criativa em vigor até 2027 detém quase o dobro do montante do programa anterior, ao obter um reforço de mais 1,1 mil milhões de euros face aos 1,4 mil milhões do último quadro financeiro (2014-2020).

O novo Europa Criativa tem um novo foco na inclusão e no apoio aos setores de música contemporânea e ao vivo, entre os mais atingidos" pela pandemia, e prevê taxas mais altas de financiamento para os projetos de pequena escala. O Parlamento Europeu, na aprovação do programa, privilegiou a "promoção do talento feminino" e o "apoio às carreiras artísticas e profissionais das mulheres artistas".

A abertura da conferência de apresentação do programa, em Lisboa, conta com a secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a eurodeputada Sabine Verheyen, presidente da Comissão da Cultura e Educação, os comissários europeus Thierry Breton, para o Mercado Interno, e Mariya Gabriel, para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, e com a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca.

Até sexta-feira, serão apresentadas as áreas de intervenção e as prioridades do programa, para o ciclo 2021-2027, com participação de oradores de diferentes Estados-membros, agentes culturais, profissionais e responsáveis governamentais.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino em solo húngaro, antes de viajar para Munique, onde vai enfrentar a Alemanha, no sábado, no encontro da segunda jornada do Grupo F do Euro2020.

Na véspera, o selecionador Fernando Santos apenas teve à disposição os suplentes utilizados durante o primeiro desafio no torneio, na vitória com a Hungria (3-0), assim como aqueles que não chegaram a entrar em campo, mas, hoje, deverá ter o grupo de 26 convocados no relvado do Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste.

O treino, que vai ser aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, está agendado para as 10:30 (09:30 em Lisboa) e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador luso a designar, a partir das 10:00 (09:00).

A comitiva portuguesa deixa a capital magiar às 17:00 (16:00) e tem chegada prevista a Munique às 18:10 (17:10).

Na terça-feira, Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de grande penalidade, apontaram os tentos do atual campeão europeu, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.

Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e em 23 de junho a França, em Budapeste (20:00).

Bélgica, Países Baixos ou Áustria podem hoje garantir ou ficar com 'pé e meio' nos oitavos de final do Euro2020 de futebol, no dia que marca o regresso aos relvados da Dinamarca, depois do drama vivido com Christian Eriksen.

Em Copenhaga, às 17:00 (horas da Lisboa), a seleção belga defronta uma fragilizada Dinamarca e novo triunfo, depois do 3-0 imposto à Rússia na estreia, deixa os 'diabos vermelhos' na rota para a próxima ronda, seja como um dos dois primeiros classificados do Grupo B ou como um dos melhores quatro terceiros classificados da competição.

Depois do desaire com a Finlândia (1-0), num encontro que ficou sobretudo marcado pelo colapso de Christian Eriksen, que está hospitalizado a recuperar, a seleção dinamarquesa regressa ao Estádio Parken, palco do pesadelo vivido no último sábado, com a obrigação de vencer, ou pelo menos não perder, para reentrar na luta pelo apuramento.

Na quarta-feira, a Rússia venceu a Finlândia, por 1-0, e passou a ter três pontos, apanhando belgas (menos um jogo) e finlandeses na classificação.

No Grupo C, Países Baixos e Áustria, vitoriosos na primeira jornada, defrontam-se em Amesterdão, no último jogo do dia, às 20:00, com ambas as equipas a terem possibilidade de apuramento para os 'oitavos'.

Em caso de triunfo, a seleção holandesa, de regresso a uma fase final de uma grande competição, pode carimbar já a continuidade, se Ucrânia e Macedónia do Norte empatarem ou se os ucranianos vencerem, no outro encontro do agrupamento

Cenário semelhante tem a Áustria, embora, além de bater os holandeses, para confirmar o apuramento, terá que haver empate no outro jogo do grupo ou então vitória da Macedónia do Norte.

O Ucrânia-Macedónia do Norte está agendado para as 14:00, em Bucareste.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, reúne-se hoje, em São Tomé, com o presidente da Assembleia Nacional e com o primeiro-ministro são-tomenses, no âmbito de uma visita oficial a São Tomé e Príncipe.

Os encontros, em separado, com o presidente do parlamento, Delfim Neves, e com o chefe do executivo são-tomense, Jorge Bom Jesus, culminam a visita de três dias do chefe de Estado guineense.

Na quarta-feira, Umaro Sissoco Embaló foi recebido pelo seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, tendo ambos manifestado a intenção de aprofundar as relações entre os seus países.

O ex-presidente Laurent Gbagbo, absolvido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), é aguardado hoje na Costa do Marfim, 10 anos depois de ter deixado o país, entre o receio das vítimas e o júbilo dos apoiantes.

A recusa de Laurent Gbagbo em aceitar a derrota nas eleições presidenciais de 2010 frente ao atual chefe de Estado, Alassane Ouattara, desencadeou meses de violência que mataram pelo menos 3.000 pessoas e levaram o país à beira da guerra civil.

Laurent Gbagbo foi detido nos subterrâneos da residência presidencial e passou mais de uma década fora do país, grande parte da qual à espera de julgamento em Haia por crimes de guerra e contra a humanidade.

O regresso previsto de Gbagbo à Costa do Marfim está a mobilizar os seus apoiantes, que consideram que a acusação teve motivações políticas, e a ser encarado cautelosamente por Ouattara, reeleito em outubro para um contestado terceiro mandato, considerado inconstitucional pela oposição, e numa eleição que voltou a ficar marcada pela violência.

Gbagbo foi preso em 2011 e enviado seis meses depois para Haia para que pudesse ser julgado no TPI.

O ex-presidente foi libertado da custódia há dois anos, mas tem vivido na Bélgica enquanto aguardava o resultado do recurso dos procuradores do TPI. Espera-se que apanhe um voo comercial de Bruxelas, chegando na tarde de hoje ao Aeroporto Internacional Félix Houphouet-Boigny, em Abidjan.

À espera deverá estar também a sua mulher, Simone, que não deixou a Costa do Marfim e sobre a qual existe ainda pendente um mandado de captura do TPI decorrente do conflito pós-eleitoral.

Os apoiantes de Gbagbo já começaram os preparativos para uma receção festiva, com cartazes com a foto do ex-presidente em exposição em várias zonas de Abidjan.

Uma semana após a absolvição de Gbagbo, Ouattara disse que as despesas de viagem do antigo presidente, bem como as da sua família, seriam cobertas pelo Estado.

No entanto, continua a não ser claro o que acontecerá com outras acusações criminais pendentes contra o ex-presidente na Costa do Marfim.

PAÍS

As ligações fluviais da Transtejo/Soflusa entre a Margem Sul e Lisboa voltam hoje a estar condicionadas, ao início da manhã e no final do dia, no segundo e último dia de greve dos trabalhadores das empresas.

Na sua página da Internet, a Transtejo/Soflusa (TTSL) alertou para os constrangimentos provocados pela greve, que foi marcada em plenário em 25 de maio, alegando que a empresa mantém a sua posição de não negociar aumentos salariais.

Trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, estiveram em 20 de maio em greve parcial e voltaram a parar na quarta-feira e hoje.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, apresenta hoje a sua recandidatura para um terceiro mandato, apoiado pelo movimento da associação cívica -- Porto, o Nosso Movimento.

A candidatura de Rui Moreira foi tornada pública na sexta-feira, pelo presidente da direção daquela associação.

Nesse mesmo dia, a concelhia do PSD/Porto acusou o independente de "utilização de meios de comunicação da autarquia ao serviço" da sua recandidatura e fez saber que ia apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE), o que aconteceu na quarta-feira.

Em causa está o uso da página oficial da rede social Facebook da "Feira do Livro do Porto", evento organizado pelo município, que, segundo o PSD, "partilhou o 'post' de lançamento da campanha" de Rui Moreira.

A Câmara do Porto explicou entretanto que a partilha do 'post' sobre a recandidatura de Rui Moreira feita na página de Facebook da "Feira do Livro do Porto" se deveu a "erro de uma funcionária" da autarquia.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Portugal organiza hoje o primeiro "Evento de Cidadãos Europeus", uma iniciativa associada à Conferência sobre o Futuro da Europa, que promete "dar voz aos cidadãos" e envolvê-los no processo de tomada de decisões da União Europeia (UE).

Organizada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a iniciativa surge no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, promovida pela Comissão Europeia, Conselho e Parlamento para ouvir o que os cidadãos consideram "mais relevante para o futuro da UE".

Os cidadãos são convidados a participar nesta iniciativa, em formato 'online' e presencial, a partir do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, com transmissão em direto em 23 línguas oficiais da UE na plataforma digital da Conferência sobre o Futuro da Europa, disponível para todos os europeus.

O evento conta com a presença da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, da vice-presidente executiva da Comissão Europeia Dubravka Suica e do eurodeputado Guy Verhofstadt, que copresidem ao conselho executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa.

SOCIEDADE

Os portugueses passam, a partir de hoje, a poder pedir certificados digitais de vacinação contra a covid-19, certificados de teste PCR negativo e de recuperação da doença através do portal do SNS24.

De acordo com informação do Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde (DGS) e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, para obter o certificado digital, os cidadãos devem aceder ao portal do SNS 24, seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretendem.

Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado, posteriormente, para o 'email' indicado, sem quaisquer custos associados.

"Para melhorar a aceitação transfronteiriça, os certificados são emitidos em português e em inglês", anunciaram ainda as autoridades de saúde.