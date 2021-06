Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar hoje em Lisboa para anunciar formalmente a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal.

Von der Leyen vai "entregar pessoalmente ao primeiro-ministro, António Costa, o resultado da análise feita pela Comissão Europeia e respetiva recomendação ao Conselho sobre a aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal no âmbito do 'Next Generation EU', o plano de recuperação da União Europeia" (UE), segundo nota da Comissão.

A presidente do executivo de Bruxelas deverá chegar pelas 11:30 ao Centro Ciência Viva, no Pavilhão do Conhecimento, um dos projetos a financiar através do PRR, e, após visita ao centro, reúne-se com António Costa.

No final do encontro, pelas 13:15, os dois darão uma conferência de imprensa conjunta.

De Lisboa, Ursula von der Leyen segue para Espanha, ainda hoje, e depois para a Grécia e Dinamarca, onde vai estar na quinta-feira, e Luxemburgo, na sexta.

Portugal, que foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente em Bruxelas, em abril, o PRR -- que prevê projetos de 16,6 mil milhões de euros, dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido --, espera que seja possível a adoção dos primeiros planos pelo Conselho ainda durante a sua presidência, que termina no final do corrente mês de junho.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição itinerante "Territórios: da liberdade e da diversidade", organizada no contexto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, reúne, em Berlim, obras de mais de 30 artistas lusófonos, a partir de hoje.

Abraão Vicente, Alice Geirinhas, Ana Telhado, António Júlio Duarte, Carlos Bunga, Célia Domingues, Délio Jasse, Ding Musa, Felipe Barbosa, Fernanda Fragateiro, Francisco Vidal, Gonçalo Mabunda, Ihosvanny, Inês Gonçalves e João Pedro Vale são alguns dos artistas representados na exposição organizada pela Embaixada de Portugal na Alemanha, Camões Berlim e Fundação PLMJ.

Fazem também parte da exposição obras de Jorge Dias, Kester, Kiluanji Kia Henda, Leonor Antunes, Lino Damião, Luísa Cunha, Maimuna Adam, Margarida Gouveia, Mário Macilau, Mauro Pinto, Mónica de Miranda, Mudaulane, Nú Barreto, Nuno Ramalho, Paulo Kapela, Pinto, RitaGT, Rosana Ricalde, Sara & André, Susana Gaudêncio e Yonamine.

A exposição, com curadoria de João Silvério, é organizada em colaboração com as embaixadas de Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique, em Berlim, através das quais estabelece um itinerário expositivo, na capital alemã, que pode ser percorrido até 27 de agosto.

O Museu Arpad Szenes -- Vieira da Silva, em Lisboa, inaugura hoje a exposição "Irradiação Vieira", com base na coleção da Fundação Ilídio Pinho, estruturada sobre dezassete obras da pintora Maria Helena Vieira da Silva.

A coleção desta fundação resulta de aquisições feitas em vida do fundador, e de um núcleo adquirido entre 2006 e 2008 através de um Conselho das Artes que envolveu o escultor Alberto Carneiro e o curador Miguel von Hafe Pérez, e que permite a perspetiva sobre um arco temporal de 1913 a 2009, envolvendo artistas que vão de Amadeo e Almada, a Eduardo Batarda, Ângelo de Sousa, Julião Sarmento e André Cepeda, com destaque para as obras de Vieira da Silva, raramente apresentadas ao público.

O programa de inaugurações inclui ainda as exposições "Animais da Nova Era", com esculturas de Josefina Ribeiro, e "Going Against", com imagens da artista Júlia Ventura. As três exposições ficam patentes durante o verão, até setembro.

"A Colina que Subimos", tradução do poema que a escritora e ativista norte-americana Amanda Gorman, de 23 anos, declamou na tomada de posse do Presidente norte-americano, Joe Biden, chega hoje às livrarias portuguesas, numa tradução de Carla Fernandes.

Este é o primeiro de três livros de Amanda Gorman que a Editorial Presença vai publicar em Portugal, ao longo deste ano, que compreendem dois títulos de poesia, em edição bilingue, e um livro infantil ilustrado, todos com tradução de Carla Fernandes, tradutora, jornalista e programadora cultural.

A determinação do poema que declamou na tomada de posse de Joe Biden garantiu-lhe notoriedade e a tradução da sua obra em diferentes países, um processo que tem levantado polémica, quando a escolha de tradutor recai sobre profissionais alheios a processos de discriminação. Em Portugal, o poema "The Hill We Climb" já tinha sido traduzido pela escritora Raquel Lima, para a Casa Fernando Pessoa.

"A Colina que Subimos tem prefácio de Oprah Winfrey.

DESPORTO

Portugal volta hoje a treinar, em Budapeste, após a estreia vitoriosa no Euro2020 de futebol, frente à Hungria (3-0), em jogo do Grupo F, numa sessão que não deverá contar com os titulares de terça-feira.

Depois de voltar a entrar a ganhar em grandes competições pela primeira vez desde o Europeu de 2008, ao superar os magiares, na capital húngara, com um 'bis de Cristiano Ronaldo e um outro tento de Raphaël Guerreiro, a equipa das 'quinas' vira-se agora para o desafio com os germânicos, agendado para sábado, na Arena de Munique.

O campeão europeu em título tem um treino agendado para as 11:00 (10:00 em Lisboa), no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, uma sessão na qual o selecionador luso, Fernando Santos, deverá contar apenas com os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção, enquanto os titulares vão, provavelmente, realizar trabalho de recuperação.

Num dia em que não haverá conferência de imprensa, os primeiros 15 minutos da sessão serão abertos aos jornalistas.

Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e em 23 de junho a França, em Budapeste (20:00). No confronto entre estas duas seleções, também da primeira jornada do Grupo F, os gauleses venceram os germânicos por 1-0, beneficiando de um autogolo de Hummels.

A Itália pode hoje apurar-se para os oitavos de final do Euro2020 de futebol, caso vença a Suíça, na segunda jornada do grupo A, enquanto a Rússia persegue o primeiro triunfo na prova, perante a Finlândia, na 'poule' B.

Depois de bater a Turquia (3-0) no jogo inaugural da competição, nova vitória no Estádio Olímpico de Roma, desta vez frente à Suíça, deixará a equipa de Roberto Mancini com um lugar reservado na próxima fase.

Numa partida que está agendada para as 20:00, a Itália também pode conquistar já o primeiro lugar do agrupamento, caso vença o rival helvético e Turquia e País de Gales empatem em Baku, num encontro que vai ser arbitrado pelo português Artur Soares Dias e que tem início agendado para as 17:00.

Antes do arranque da segunda jornada, a Itália soma três pontos, seguida de Suíça e País de Gales, com um, e da Turquia, ainda com zero.

No primeiro encontro dia, às 14:00, em São Petersburgo, a Rússia vai tentar apagar a má imagem deixada na ronda inaugural (derrota por 3-0 com a Bélgica) e está obrigada a vencer a Finlândia para reentrar na luta pelo apuramento.

Depois do surpreendente triunfo na estreia absoluta, perante a Dinamarca (1-0), nova vitória ou até um empate deixa a equipa nórdica em excelente posição de seguir em frente para os 'oitavos'.

No Grupo B, Bélgica e Finlândia somam ambas três pontos, seguidas de Dinamarca e Rússia, com zero.

O lançamento da "Lisbon Call On Sport Innovation" marca hoje a abertura em Lisboa do seminário em inovação no desporto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, seguido de sete painéis de discussão.

Pelas 09:00 de hoje, em formato híbrido (presencial e 'online'), será apresentado o seminário e, logo de seguida, a "Lisbon Call On Sport Innovation", que a organização descreve, em comunicado, como uma iniciativa para que "manter a inovação no desporto no topo da agenda das políticas desportivas europeias e apontar áreas de atuação para o futuro".

Depois deste momento, que contará com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, seguem-se quatro dos sete painéis de discussão.

De resto, o Comité Olímpico de Portugal endereçou terça-feira uma carta ao ministro na qual declinou o convite para a 'call', criticando a falta de medidas para o setor a nível nacional, além da ausência desta indústria do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Definida como uma das "prioridades" da presidência portuguesa na área, a inovação no desporto faz parte do Plano de Trabalho da UE para o período 2021-2024 e o objetivo do seminário é "prolongar a discussão e lançar as bases para uma maior reflexão e ação sobre o tema".

O encerramento ficará a cargo, pelas 13:00 de quinta-feira, do secretário de Estado do setor, João Paulo Rebelo, bem como da diretora-geral de desporto do Governo da Eslovénia, Mojca Doupona.

A organização espera mais de 300 participantes ao longo dos dois dias, entre representantes de Estados-membros, especialistas e decisores do setor no evento, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

ECONOMIA

Portugal regressa hoje aos mercados com dois leilões de linhas de Bilhetes do tesouro (BT), a três e a 11 meses, e um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Segundo um comunicado da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), os leilões, que serão realizados pelas 10:30, são de linhas de BT com maturidades em 17 de setembro de 2021 e 20 de maio de 2022, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.

Em 21 de abril, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a três e a 11 meses, com os juros a descerem face aos anteriores leilões comparáveis.

Segundo a página do IGCP na Bloomberg, na altura, a 11 meses foram colocados 800 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,558%, inferior à registada em 17 de fevereiro, quando foram colocados 625 milhões de euros à taxa de juro média de -0,524%.

A três meses foram colocados nessa ocasião 450 milhões de euros em BT à taxa média de -0,599%, também inferior à registada em 17 de fevereiro, quando foram colocados 625 milhões de euros a -0,543%.

A procura atingiu 2.431 milhões de euros para os BT a 11 meses, 3,04 vezes o montante colocado, e 1.641 milhões de euros para os BT a três meses, 3,65 vezes o montante colocado.

Depois disso, em 19 de maio, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante global máximo indicativo, em BT a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,536%, mínima de sempre e inferior à registada em 17 de março, quando foram colocados também 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,527%.

A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,571%, também inferior à verificada em 17 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,554%.

INTERNACIONAL

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, realizam hoje uma cimeira em Genebra à procura de uma relação "estável e previsível".

A Ucrânia, a Bielorrússia, o destino do opositor russo Alexei Navalny e os ciberataques são os temas da cimeira e o debate prevê-se áspero e difícil.

A cimeira vai decorrer na cidade suíça de Genebra e será um ponto marcante da primeira deslocação de Biden à Europa, num momento em que se acentuaram as tensões entre a Rússia e o Ocidente.

Após participar nas cimeiras do G7, da NATO e com a União Europeia, Biden está munido de novos argumentos, em particular após a reunião de segunda-feira com os aliados e na qual a Rússia e a China foram apontados como "desafios sistemáticos à ordem internacional".

A abordagem de Biden face à Rússia assinala uma rutura com a protagonizada pelo seu antecessor Donald Trump. A única cimeira que mantiveram, em julho de 2018 em Helsínquia, ficou assinalada pela recusa de Trump em legitimar as conclusões das agências de informações norte-americanas e quando Putin continuava a negar interferência russa nas presidenciais realizadas dois anos antes.

A Presidência norte-americana optou agora por fornecer poucos detalhes sobre o encontro a dois, e apenas confirmou que, ao contrário do que sucedeu com Trump em 2018, não está prevista uma conferência de imprensa conjunta.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Universidade Portucalense atribuiu hoje o título 'Honoris Causa' ao Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou a instituição, destacando o papel do chefe de Estado para impulsionar as relações entre os dois países.

"O doutor Jorge Carlos de Almeida Fonseca é um insigne estadista, distinto jurista nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, reconhecido professor universitário e relevante homem da cultura", divulgou a Universidade Portucalense.

Além de possuir um "notável currículo", o Presidente cabo-verdiano, quase a concluir o seu segundo e último mandato, "é um amigo de Portugal, e a sua ação tem sido da maior relevância para impulsionar as relações entre Cabo Verde e Portugal", destaca a instituição.

Em Portugal, Jorge Carlos Fonseca já foi agraciado com a atribuição do Grande Colar da Ordem da Liberdade, pelo Estado português, em 10 de abril de 2017, e o título de Doutor 'Honoris Causa' pela Universidade de Lisboa, em 23 de novembro de 2017.

Os chefes de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, e são-tomense, Evaristo Carvalho, realizam hoje um "encontro restrito", no âmbito da visita oficial do chefe de Estado da Guiné-Bissau a São Tomé e Príncipe.

Segundo a agenda da visita oficial de Sissoco Embaló, realiza-se também um "encontro bilateral" entre as delegações governamentais dos dois países, no salão nobre do Conselho de Ministros, no final do qual está prevista uma declaração conjunta, no Palácio Presidencial.

O Presidente da Guiné-Bissau deverá ainda realizar visitas turísticas ao Museu do Café, em Monte Café, a 16 quilómetros da capital, e também à Casa-Museu Almada Negreiros.

À partida para São Tomé, Umaro Sissoco Embaló considerou a sua visita como "histórica" e declarou que a Guiné-Bissau pertence, em primeiro lugar, à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e só depois a outras organizações e organismos internacionais.

PAÍS

As ligações fluviais da Transtejo/Soflusa entre a Margem Sul e Lisboa vão estar condicionadas hoje e na quinta-feira ao início da manhã e no final do dia, devido a greve dos trabalhadores, não sendo possível garantir o serviço regular.

Na sua página da Internet, a Transtejo/Soflusa (TTSL) alerta para os constrangimentos provocados pela greve dos trabalhadores, que alegam que a empresa mantém a sua posição de não negociar aumentos salariais, e indica as várias ligações previstas.

Segundo a transportadora, o tribunal arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos apenas para as ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas, nos seguintes horários: do Barreiro para o Terreiro do Paço às 05:05, do Terreiro do Paço para o Barreiro às 05:30, de Cacilhas para o Cais do Sodré às 05:20 e do Cais do Sodré para Cacilhas às 05:35.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.

O Tribunal de Ovar profere hoje a sentença do caso de um homem de 33 anos acusado de um crime de ofensa à integridade física agravada, por ter disparado uma pistola de ar comprimido, atingindo na cara um sobrinho de cinco anos.

No julgamento, o arguido alegou que se tratou de um acidente, dizendo que queria "matar os ratos" que andam na casa da sua mãe.

O arguido estava acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, mas após a abertura de instrução foi pronunciado por um crime de ofensa à integridade física agravada.

Os factos ocorreram no dia 29 de julho de 2019, na residência da mãe do arguido em Válega, Ovar. Após o crime, o arguido fugiu para a Suíça, levando consigo a arma do crime, e só regressou a Portugal em outubro desse ano, quando foi detido pela Polícia Judiciária no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro.

O Tribunal de Aveiro profere hoje a sentença do caso de um homem acusado de ter realizado mais de duas dezenas de furtos, a maioria em residências e lavandarias 'self-service'.

O arguido, de 55 anos e que se encontra em prisão preventiva, alegou durante o julgamento que andava a roubar para alimentar o vício da droga.

Ao todo, está acusado de 26 crimes de furto, um dos quais na forma tentada, cinco de introdução em lugar vedado ao público e um de violência após subtração. Os factos remontam ao período entre 2017 e 2018.

O processo tem mais dois arguidos, de 19 e 51 anos, um dos quais também se encontra detido, que estão acusados pela prática de um crime de furto, cada um, em coautoria com o principal arguido.

SOCIEDADE

O Ministério da Educação vai hoje ouvir em separado as duas principais federações representativas dos professores -- Federação Nacional de Professores (Fenprof) e Federação Nacional de Educação (FNE) -- sobre o plano de recuperação de aprendizagens para combater os problemas causados pelo confinamento devido à pandemia de covid-19.

A Fenprof irá apresentar a sua posição sobre o plano e manifestar o seu "mais vivo e veemente protesto" por "os professores estarem a ser esquecidos e completamente secundarizados no que diz respeito aos seus direitos e às suas condições de trabalho".

Já a FNE alertou que o sucesso do plano também depende de condições atrativas de recrutamento dos professores, caso contrário voltará a haver alunos nas escolas sem docentes.

O "Plano 21|23 Escola +", com orientações para o trabalho que as escolas deverão desenvolver nos próximos dois anos no âmbito da recuperação de aprendizagens foi apresentado a 01 de junho pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Com um investimento de cerca de 900 milhões de euros, o plano para os próximos dois anos letivos assenta em três grandes prioridades: "ensinar e aprender", "apoiar as comunidades educativas" e "conhecer e avaliar".