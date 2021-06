Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se hoje com o Presidente norte-americano, Joe Biden, na primeira cimeira desde 2017, na qual Bruxelas e Washington tentarão compromissos sobre vacinas anticovid-19, metas climáticas e comércio.

Realizada quatro anos depois da última, esta cimeira em Bruxelas será focada na recuperação da crise sanitária e económica pós-pandémica e na melhoria das relações comerciais, esperando-se que uma declaração conjunta seja assinada no final da reunião.

Joe Biden representa a administração norte-americana enquanto a UE estará representada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em cima da mesa está, principalmente, a pandemia de covid-19, nomeadamente no que toca à suspensão temporária de patentes dos fármacos para facilitar a produção, área na qual é notório o desacordo entre os dois blocos.

Na área climática, e dado o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris contra as alterações climáticas, esperam-se nesta cimeira avanços para uma abrangente agenda 'verde' transatlântica, com um compromisso conjunto para a neutralidade carbónica até 2050.

Relativamente à geopolítica, a declaração final da cimeira deverá conter referências à China e à Rússia, numa altura de tensão com Pequim e Moscovo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival South Music, mercado profissional de música que procura dar a conhecer os projetos algarvios aos profissionais do setor, tem início em Faro, com um encontro de editoras e o painel "O Papel da Imprensa Musical".

Com dois dias de iniciativas, o festival inclui 'show cases', conferências, formação, concertos e 'speed dating', num formato misto entre o presencial e 'on-line', entre músicos, agentes, produtores, programadores e meios especializados.

A plataforma de inscrição deverá continuar aberta depois do evento, como anunciou a Câmara de Faro, quando da apresentação do projeto, por forma a que outros projetos possam surgir e que a rede de artistas e contactos possa ser aumentada.

Uma viagem com histórias pessoais da relação com a música alternativa, é posta em palco pelo Teatro do Vestido na sua nova criação, "Aquilo que Ouvíamos", no Lux Frágil, em Lisboa.

Além da banda sonora original tocada durante quase todo o espetáculo, também a música de bandas como os norte-americanos Dead Kennedys e The Velvet Underground estão bem presentes na peça, que faz parte da programação do "Teatro S. Luiz Fora de Portas".

Com texto e direção de Joana Craveiro, diretora da companhia, "Aquilo que Ouvíamos" recupera cassetes, vinis e memórias de gerações para quem "a música era essencial".

Concebida e interpretada por Estêvão Antunes, Inês Rosado, Joana Craveiro e Tânia Guerreiro, entre outros, a peça tem música de Bruno Pinto, Francisco Madureira e dos Loosers, que também entram em cena.

"Aquilo que Ouvíamos" vai estar no Lux Frágil, até dia 25, com representações de terça-feira a domingo, às 20:00. Em janeiro de 2022, a peça será representada no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol inicia hoje a defesa do título de campeã europeia, tentando neste seu primeiro jogo no Euro2020 superar a Hungria, 'outsider' do Grupo F, em Budapeste, antes dos embates complicados frente às favoritas Alemanha e França.

No moderno recinto da Puskás Arenas, em Budapeste, são esperados cerca de 67.000 espetadores, cerca de cinco mil dos quais portugueses, que podem vir a revelar-se um grande trunfo para o conjunto da casa, presente pela quarta vez numa fase final, repetindo 1964, 1972 e 2016, apesar do favoritismo de Portugal.

No Euro2016, as duas seleções também se encontraram na fase de grupos da competição, num jogo que terminou com um empate 3-3.

Com a baliza entregue a Rui Patrício, o quarteto defensivo deverá ser composto por Nelson Semedo, depois de João Cancelo ser excluído dos eleitos devido a um teste positivo ao novo coronavírus, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro, com Nuno Mendes à espreita.

Quanto aos dois médios mais defensivos, o selecionador luso poderá apostar nos mais experientes William Carvalho e João Moutinho, mas também podem jogar Rúben Neves, Palhinha e até Danilo, experimentado como central nos últimos particulares.

Mais à frente, estará, certamente, Bruno Fernandes, enquanto o ataque terá, com toda a certeza, o 'capitão' Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, mais, provavelmente, Diogo Jota, embora João Félix também seja opção a ter em conta.

No outro jogo do grupo, a Alemanha, três vezes campeã da Europa, recebe a campeã do Mundo França, na Arena de Munique, e muito provavelmente perante 14.500 adeptos, num jogo agendado para as 20:00 (hora de Lisboa). Será a reedição da meia-final de 2016, que foi favorável aos franceses, que venceram por 2-0.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para hoje, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

ECONOMIA

Os ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia reúnem-se hoje, em Lisboa, no âmbito da presidência Portuguesa do Conselho, para abordar temáticas como sistemas alimentares, gestão de recursos naturais e o futuro da política comum de pescas.

Os ministros da Agricultura da UE vão começar a chegar ao Centro cultural de Belém (CCB), centro logístico da presidência portuguesa do Conselho, pelas 08:00, seguindo-se uma reunião informal, subordinada aos sistemas alimentares, inovação e gestão dos recursos humanos.

Já na parte da tarde terá lugar o encontro entre os ministros do Mar da UE, que vai abordar o futuro da Política Comum das Pescas, no contexto do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia para uma Economia Azul Sustentável.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, inicia hoje uma visita oficial de três dias a São Tomé e Príncipe, tendo previstos encontros políticos e visitas culturais.

Segundo o programa, a visita do Presidente guineense será marcada por um "encontro bilateral" entre as delegações governamentais dos dois países, estando ainda previstos encontros com o chefe de Estado são-tomense, Evaristo Carvalho, com o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

Estão ainda agendadas visitas turísticas ao Museu do Café, em Monte Café, a 16 quilómetros da capital, e também à Casa-Museu Almada Negreiros, onde nasceu o artista português, em 1893.

O Presidente guineense visita São Tomé e Príncipe a convite do seu homólogo, Evaristo Carvalho, que em maio se deslocou à Guiné-Bissau, numa visita classificada como "histórica" por ambos, já que a anterior viagem oficial de um chefe de Estado são-tomense ao país ocorrera na década de 1970.

O ex-secretário de Saúde do estado brasileiro do Amazonas Marcellus Campêlo presta hoje depoimento na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da covid-19, no Senado brasileiro, que investiga a resposta das autoridades à pandemia de covid-19.

Campêlo foi convocado para explicar o que sabe sobre a crise de oxigénio que levou dezenas de pacientes à morte em janeiro passado, na cidade de Manaus, capital do Amazonas.

O ex-secretário de Saúde do Amazonas também deverá ser questionado sobre denúncias de corrupção contra si e outras autoridades locais.

Marcellus Campêlo tornou-se alvo de investigação por parte da Polícia Federal na quarta fase da Operação Sangria, que investiga uma suposta contratação fraudulenta de um hospital de campanha criado para atender pacientes com covid-19 em Manaus.

PAÍS

O Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) da Madeira entra hoje em vigor com um dispositivo de intervenção permanente, podendo vir a ser reforçado caso seja necessário, segundo o Governo Regional.

O POCIF 2021 vai vigorar até 31 de dezembro e visa, entre outros objetivos, "garantir a permanente segurança dos cidadãos, a salvaguarda dos seus bens, do património e do ambiente aquando da ocorrência de incêndios rurais e florestais" e "assegurar por parte de toda cadeia de comando operacional a integridade física dos operacionais envolvidos nas operações, cumprindo as regras de segurança individuais e coletivas".

O plano, aprovado por unanimidade na Comissão Regional de Proteção Civil, foi delineado ainda para "assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão do teatro de operações para que todos os meios disponíveis possam responder de forma eficiente a diferentes situações".

Outro ponto que consta do documento é a criação de um conjunto de Equipas de Combate a Incêndios Florestais (ECIF) e de Equipas Logísticas de Apoio ao Combate de Incêndios Rurais/Florestais (ELAC) nos corpos de bombeiros com o objetivo de reforçar o dispositivo em prontidão.

Em maio, o Governo da Madeira anunciou que abriu um "procedimento excecional" para a contratação de um meio aéreo de combate a incêndios florestais, pelo preço base de 695 mil euros.

O horário de encerramento dos bares e restaurantes na Região Autónoma da Madeira passa a partir de hoje a ser às 00:00, enquanto o recolher obrigatório vigorará entre as 01:00 e as 05:00.

Até agora, no âmbito das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, bares e restaurantes tinham de encerrar às 23:00 e o recolher obrigatório vigorava entre as 00:00 e as 05:00.

Também a partir de hoje a lotação dos estabelecimentos pode ir até dois terços da capacidade, podendo funcionar com mesas de seis pessoas no interior e de 10 no exterior.

Passa igualmente a ser permitida a realização de duas visitas por semana às estruturas residenciais para idosos e a saída de utentes dos lares, desde que no seu regresso tenham teste negativo antigénio realizado até 48 horas antes.

O Governo Regional autoriza ainda a partir de hoje a realização de casamentos, batizados e eventos similares com lotação até dois terços da capacidade dos recintos, seja interior ou exterior, com consumo de bebidas e comidas obrigatoriamente sentado, uso de máscara, desinfeção e distanciamento.

Os eventos culturais podem decorrer com lotação de dois terços da capacidade do espaço, interior e exterior, aplicando-se a mesma regra para espetáculos com mais de 100 pessoas na assistência, e passa a ser autorizada a lotação de 50% dos recintos desportivos nos treinos e jogos. Todas as atividades de natureza comercial e serviços podem encerrar às 00:00.

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão tentar adotar hoje uma posição comum relativamente às regras para reforçar o papel da Agência Europeia do Medicamento (EMA) na preparação de crises e gestão de produtos medicinais e dispositivos médicos.

Naquela que é a última reunião de ministros da Saúde sob presidência portuguesa, que Marta Temido dirigirá no Luxemburgo, os 27 farão também um balanço dos progressos alcançados em torno de propostas de revisão do regulamento que cria o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, em que um dos grandes objetivos é monitorizar e mitigar a potencial e efetiva escassez de medicamentos e dispositivos médicos considerados críticos face a futuras emergências de saúde pública.

Durante a reunião, os 27 irão também, inevitavelmente, trocar pontos de vista sobre a situação pandémica atual, devendo aprovar conclusões sobre o acesso a medicamentos e dispositivos médicos.

SOCIEDADE

O primeiro-ministro e o ministro da Administração Interna participam hoje na cerimónia de condecoração e entrega da espada de oficial-general ao primeiro brigadeiro-general da Guarda Nacional Republicana (GNR), António Bogas.

O brigadeiro-general António Bogas, de Administração Militar, é o primeiro oficial oriundo dos quadros da GNR nos 110 anos de história da Guarda Nacional Republicana.

O despacho de promoção de António Bogas foi publicado em 11 de junho, assim como os relativos à graduação de dois coronéis de infantaria, Rui Veloso e Paulo Silvério, no posto de brigadeiro-general.

A chegada de oficiais formados na GNR e o fim dos generais do Exército a comandar a Guarda Nacional Republicana é uma das mais antigas ambições dos militares desta força de segurança.

O Museu do Côa vai acolher a Cimeira do Antropocénico (Anthropocene Summit 2021), para discutir a necessidade de uma agenda para enfrentar os desafios de um planeta em mudança ao nível da sustentabilidade.

A iniciativa vai decorrer até 17 de junho e pretende promover o conhecimento crítico, a inovação sustentável e um novo paradigma educacional de um planeta em rápida mudança, ao nível da sustentabilidade.

Antropocénico - ou antropoceno - é um termo usado para descrever o período mais recente da história da Terra, tomando-se por referência o final da II Guerra Mundial, com as explosões atómicas, mas compreendendo sobretudo o aumento da poluição, a presença de substâncias radioativas e a evidência das alterações climáticas.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Fundação Côa Parque (FCP) assinam hoje um protocolo de cooperação para a criação do Observatório do Antropocénico, em homenagem ao antigo Presidente da FCP, Bruno Navarro, falecido no início deste ano. O Observatório tem como objetivo desenvolver e lançar uma agenda europeia de monitorização das atividades humanas e económicas com impacto no clima e nos ecossistemas.