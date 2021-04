PS defende vacinação urgente para cuidadores informais

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) considera "imprescindível" que os cuidadores informais tenham prioridade na vacinação contra a covid-19, "atendendo ao papel que desempenham, sendo esta uma forma de garantir quer a sua segurança, quer a das pessoas cuidadas". Assim o defendeu, esta quinta-feira, 22 de Abril, a deputada Marina Barbosa.

É necessário que os nossos governantes percebam que, na eventualidade de um cuidador informal estar infectado, ver-se-á obrigado a suspender os cuidados que presta, além de também poder vir a infectar a pessoa cuidada, o que poderá acarretar consequências graves para estas pessoas, visto integrarem grupos de risco

A parlamentar alerta também que "se o cuidador informal tiver de suspender os cuidados que presta, será necessário encontrar alguém que o possa substituir nessas funções", o que "nem sempre é fácil".

Marina Barbosa recorda que, de acordo com o Estatuto do Cuidador Informal da Região Autónoma da Madeira, entende-se como cuidador informal “a pessoa familiar, ou terceiro, com laços de afetividade e de proximidade que, fora do âmbito profissional ou formal e não remunerado, cuida de outra pessoa, preferencialmente no domicílio desta, por se encontrar numa situação de doença crónica, incapacidade, deficiência e/ou dependência, total ou parcial, transitória ou definitiva, ou em situação de fragilidade e necessidade de cuidados, com falta de autonomia para a prática das atividades da vida quotidiana”.

Esta mesma definição leva os socialistas a sublinharem que estas pessoas “não podem ser esquecidas na vacinação contra a covid-19, pela importância das tarefas que desempenham”.

Marina Barbosa defende, assim, a inclusão no plano de vacinação de todos os cuidadores informais, "estejam ou não reconhecidos ao abrigo do referido Estatuto". Tal como refere, se assim não for, "corre-se o risco de serem excluídos muitos cuidadores, os quais, apesar de não lhes ser reconhecida essa qualidade ao abrigo desse diploma, prestam os mesmos cuidados, ou seja, desempenham as mesmas funções”.