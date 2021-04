Apostador do Euromilhões conquista jackpot de 69 milhões

O concurso n.º 32/2021 do Euromilhões contemplou um apostador com um jackpot de 69 milhões de euros.

A chave com os números 5-17-28-41-46 e as estrelas 10 e 11 acabou por contemplar um apostador fora de Portugal com o primeiro prémio, no valor total de 68.414.615 euros.

Com o segundo prémio foram três os premiados, sendo um de Portugal, que irão levar 'para casa' um total de 200.125,05 euros, cada um.

Já o terceiro prémio, no valor de 20.045,36 euros irá contemplar sete apostadores, um de Portugal.