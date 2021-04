Embate fatal para motociclista que sofreu acidente em São Martinho

O acidente ocorrido ao final da tarde hoje no Caminho de São Martinho acabou por ser fatal.

Segundo o que o DIÁRIO apurou o acidente que envolveu uma moto e um automóvel, resultou na morte do motociclista.

De referir que para o local, minutos depois do acidente, foi enviada uma equipa da EMIR e ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Alegadamente o veículo de 'duas rodas' terá sido abalroado pelo ligeiro de passageiros, tendo o ocupante da moto ter ficado debaixo do carro.