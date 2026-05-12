Nuno Maciel defende agricultura sustentável no Porto Santo

O Projecto ALSEMAC, uma iniciativa de cooperação internacional, financiada pelo programa Interreg MAC 2021-2027, esteve em destaque num seminário dedicado ao tema 'Agricultura e Práticas Agroecológicas - Implementação de um Sistema Agroflorestal', realizado no Porto Santo.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente na abertura desta cerimónia, onde destacou o projecto que envolve as regiões da Macaronésia. Na oportunidade, sublinhou a tecnologia e a inovação como ferramentas para responder aos desafios da agricultura, nomeadamente no que se refere à segurança alimentar e às alterações climáticas.

“Vivemos actualmente num contexto global marcado por desafios complexos, em que as alterações climáticas, a pressão sobre os recursos naturais, a dependência alimentar externa e a necessidade crescente de garantir segurança alimentar às populações, estão no centro das preocupações”, referiu o governante, justificando desta forma a importância do projecto ALSEMAC.

Outro aspecto focado por Nuno Maciel foi a importância da componente laboratorial para a segurança da população, nomeadamente através da Direcção Regional de agricultura e Desenvolvimento rural.

“Na componente laboratorial, a nossa intervenção assume uma dimensão científica particularmente relevante, através da monitorização de contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes nos alimentos, enquanto a análise de resíduos de pesticidas, antibióticos, micotoxinas, metais pesados e outros contaminantes emergentes, permite reforçar os mecanismos de segurança alimentar e garantir uma melhor proteção da saúde pública”, disse o governante.

Entre os aspectos valorizados por Nuno Maciel esteve também a transformação de resíduos orgânicos locais em compostos, numa lógica de economia circular, que permite melhorar a fertilidade dos solos e reduzir a dependência de fertilizantes químicos.

O secretário da Agricultura e pescas, deu ainda particular destaque à implementação piloto de sistemas agroflorestais na Madeira e Porto Santo, considerando tratar-se de “uma solução baseada na natureza”, capaz de aumentar a biodiversidade, melhorar a retenção de água nos solos, reduzir a erosão e reforçar a capacidade de sequestro de carbono.

Sublinhar que o seminário contou ainda com a participação do consultor Juã Pereira, especialista internacional em sistemas agroflorestais, e incluiu um ensaio prático no Centro de Experimentação do Farrobo, dedicado à adopção de práticas agroecológicas adaptadas às condições do Porto Santo.