Uma tonelada de lixo retirada do mar na Madeira

Bom dia! Uma tonelada de lixo foi retirada do mar, na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que plásticos e artes de pesca constituem a maioria dos detritos recolhidos, no litoral da Região, no espaço de quatro meses. ‘Oceano é a nossa Terra’ serve de mote para o Dia Mundial da Terra, que é hoje comemorado.

Outros temas em destaque

Joel Tagueu reacende esperança

O Marítimo venceu o Rio Ave com um único golo e mantém-se na luta pela manutenção. Já o Nacional joga hoje cartada decisiva em Tondela.

Joel mantém sonho da manutenção verde-rubro na I Liga Um golo de Joel Tagueu ao minuto 12 permitiu esta tarde ao Marítimo vencer o Rio Ave, por 1-0, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga NOS, continuando assim a alimentar o tão desejado sonho da manutenção no escalão maior do futebol português.

Número de desempregados sem subsídio volta a subir

Apenas 23% recebem prestação da Segurança Social. No último mês de Março, a Madeira contava com mais dependentes do RSI.

Recolher obrigatório sem estado de emergência divide juristas

Este fim-de-semana, o executivo madeirense volta a se reunir na Quinta Vigia para tomar novas decisões.

Comerciantes da Madeira vêem luz ao fundo do túnel mas deixam alerta Este é um dos assuntos em foco na edição do MAIS DIÁRIO desta quarta-feira, 21 de Abril

Falta formação para aproveitar economia amiga do ambiente

Iniciativa ‘Novos empregos e transição ecológica’ revelou que inquérito feito a quase meia centena de empresas da Região pôs a nu carências a nível de entidades formativas.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO localizadas na Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Marina Shopping. Para além da edição impressa, há ainda MAIS DIÁRIO, a partir das 17 horas, em formato digital.

Boas leituras!