Dois positivos e alguns contactos levam ao isolamento de mais alunos

Esta terça-feira, a secretaria regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) deu conta de dois novos casos de covid-19 em dois estabelecimentos de ensino da Região.

Uma das novas infecções afectou a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Ribeira Brava, onde uma criança testou positivo, fazendo com que uma sala (30 crianças), duas educadoras e duas auxiliares cumprissem isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O outro novo caso diz respeito a um aluno da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, cuja infecção por SARS-CoV-2 fez com que uma turma de 25 alunos passasse ao regime de aulas não presenciais.

No que respeita a contactos de alunos com casos positivos, levando ao isolamento preventivo da respectiva turma, a SRE deu conta de uma situação no Centro Infantil Maria Eugénia de Canavial. Neste estabelecimento, devido a contacto de uma criança com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma sala (15 crianças), uma educadora e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

O DIÁRIO sabe que uma situação semelhante afectou a Escola Básica do 1.º ciclo/PE com Creche Professor Eleutério de Aguiar, no Funchal, onde três irmãos tiveram contacto com um familiar infectado, levando a que três turmas fiquem em casa até que a situação seja esclarecida e seja conhecido o resultado dos testes feitos a essas três crianças.