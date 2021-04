Sindicatos da Madeira exigem "apoios urgentes" à manutenção do emprego

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), Alexandre Fernandes, disse hoje que é necessário criar "apoios urgentes" à manutenção do emprego, sublinhando que a situação social decorrente da pandemia de covid-19 é "extremamente difícil".

"Os poucos apoios direcionados para os trabalhadores, como o 'lay-off', não têm servido para garantir efetivamente os postos de trabalho", alertou.

Alexandre Fernandes falava durante uma iniciativa de distribuição de panfletos alusivos à comemoração do 1.º de Maio, promovida pela USAM, no Funchal, que este ano integram uma marcha entre a Assembleia Legislativa da Madeira e o Jardim Municipal, onde terão lugar intervenções de dirigentes sindicais.

"A situação social é extremamente exigente, extremamente difícil, o desemprego aumenta e as perspetivas não são animadoras", declarou, reforçando: "A alternativa dos trabalhadores é lutar, vir para a rua e dizer que estão vivos, dizer que há direitos e deveres que têm de ser garantidos."

Os dados oficiais indicam um aumento de 30,4% do desemprego na Região Autónoma da Madeira entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, atingindo cerca de 20.300 pessoas, mas a USAM, organização que integra cerca de 80% das estruturas sindicais do arquipélago, estima que o número real de desempregados seja superior a 30.000.

"Temos todo o setor dos trabalhadores precários e a economia informal que não estão integrados nas estatísticas do desemprego", disse, alertando, por outro lado, para as "ameaças de despedimentos coletivos" ao nível dos setores do turismo e do comércio.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional da Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 260 mil habitantes, regista 272 casos ativos de covid-19, num total de 8.789 confirmados desde o início da pandemia, e 71 óbitos associados à doença.

