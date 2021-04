Morte de travesti no Campo da Barca, um caso com 20 anos

Há exactamente 20 anos, o DIÁRIO noticiou o caso da morte de ‘Violeta’, um travesti que faleceu na sequência de uma queda do terraço do auto-silo do Campo da Barca, caindo de uma altura aproximada de cinco metros. O seu corpo foi levantado da estrada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Encontrava-se politraumatizado, com graves ferimentos e fractura no crânio.

Na altura colocaram-se duas hipóteses para explicar a causa do sucedido: queda acidental ou homicídio. Havia testemunhas nas redondezas que garantiam que teria sido alvo de agressões. O corpo foi levado para a morgue do Hospital da Cruz de Carvalho para ser autopsiado.

Hoje, 20 anos depois, o DIÁRIO procurou saber, junto de diversas entidades, as conclusões da investigação, mas sem sucesso. Sabe-se, contudo, que não houve nenhum julgamento relacionado com o caso. Por outro lado, a ter havido crime de homicídio, o mesmo já não poderá ser investigado ou julgado, pois prescreve ao fim de 15 anos.

‘Violeta’ chamava-se na verdade Rui Alberto Jesus França e tinha 37 anos. Apresentava-se diariamente com características femininas e tinha um percurso de vida algo problemático. A reportagem assinada há 20 anos pelo jornalista José Ribeiro avançava alguns aspectos: “O acidentado vivia naquelas proximidades, mais precisamente numa barraca de madeira da Travessa do Matadouro. O Rui, que já não tem pais, vivia só, mas os que o conheceram de perto garantem que vivem alguns seus familiares e padrinhos algures, na Penteada”.

