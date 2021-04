Governo oficializa apoio à candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura

O Governo Regional tornou oficial o apoio à candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura, através da Resolução nº 247/2021, aprovada em Conselho de Governo e publicada no Jornal Oficial da Região.

"Depois das parcerias estabelecidas com todas as autarquias madeirenses, a candidatura Funchal 2027 vê, desta forma, reforçado o ideal da Capital Europeia da Cultura como desígnio comum", anuncia a Equipa de Missão da candidatura da cidade do Funchal a Capital Europeia da Cultura 2027.

Sob o lema 'Além do Mapa, uma Cidade de Encontros', o Funchal assume o propósito de representar as cidades e regiões ultraperiféricas da Europa, geografias cuja grande riqueza cultural é reconhecida pela Comissão Europeia, mas ainda com escassa visibilidade nos principais roteiros europeus

O mesmo comunicado sublinha que o Governo Regional assume que "o programa Capital Europeia da Cultura é um importante motor de desenvolvimento económico, social e humano das cidades e regiões abrangidas", realçando “os impactos positivos multissectoriais da nomeação da cidade do Funchal como Capital europeia da Cultura 2027 em todo o território da Região Autónoma da Madeira, com especial incidência na divulgação internacional da cultura da Madeira e na sua relação com o turismo”.

Instituído em 1985, nunca o título ‘Capital Europeia da Cultura’ foi atribuído a uma cidade além do mapa continental. O Funchal, a mais antiga cidade Atlântica, ambiciona inaugurar este caminho em nome das mundividências muito específicas que distinguem as ultraperiferias

Caberá então ao Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o papel de interlocutor do executivo regional na relação com a Câmara Municipal do Funchal, “de acordo com um programa de actividades que deverá ser coordenado com o Governo Regional.”

Recorde-se que na corrida a Capital Europeia da Cultura 2027, o Funchal tem a concorrência de outras dez cidades portuguesas: Ponta Delgada, Faro, Évora, Oeiras, Leiria, Coimbra, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Guarda.