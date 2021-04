ISAL celebra protocolo com vista a proporcionar aos jovens estágios em empresa de marketing

O ISAL assinou, ontem, dia 21 de Abril, um protocolo de colaboração com a empresa de marketing LIM9, representada por Candy Freitas.

"Este protocolo procura proporcionar vantagens recíprocas de uma cooperação nos sectores do ensino e da formação através da colaboração entre o ISAL e a LIM9, promovendo a integração dos jovens no mundo do trabalho", refere a instituição de ensino em nota de imprensa.

Através desta parceria, os alunos do ISAL poderão, assim, realizar estágios curriculares na LIM9, contactando com diferentes ambientes e desafios nas várias vertentes, tais como marketing e marketing digital.

A LIM9 apresenta-se como "uma empresa que procura a disrupção através da criatividade, marketing e tecnologia". Trabalham em soluções e produtos com foco em levar as novas tecnologias a um público mais amplo.