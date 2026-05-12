Biovetnatura já abriu nova Clínica Veterinária em Machico
A Biovetnatura – Clínica Veterinária Machico já está aberta, reforçando a oferta de cuidados veterinários no concelho de Machico e na zona leste da Madeira.
A nova clínica disponibiliza consultas veterinárias, vacinação, medicina preventiva, análises clínicas, cirurgia veterinária, acompanhamento de doenças, domicílios veterinários e aconselhamento personalizado para cães, gatos e outros animais de companhia.
Com uma equipa experiente e um acompanhamento próximo, a Biovetnatura assume o compromisso de ser o médico de família do seu pet, garantindo cuidados de saúde animal com rigor clínico, proximidade e confiança.
Biovetnatura – Clínica Veterinária Machico
📍 Morada: Rua Manuel Passos, 48 H, 9200-134 Machico
📍 Google Maps: https://maps.app.goo.gl/oau2afhUqR4NeCNBA
📞 Contactos: 291
575 122 | 966 529 489 | [email protected]
🕘 Horário: Segunda a sexta: 10h00–19h00 | Sábado: 10h00–13h00 | Domingo: Fechado
